НАБУ разоблачило на взятке депутата Киевского горсовета от Слуги народа Трубицына: видео

Национальное антикоррупционное бюро разоблачило депутата Киевского горсовета на получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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По словам собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь о депутате Киевсовета от Слуги народа Владиславе Трубицыне.

В НАБУ уточнили, что вместе с депутатом разоблачили еще пятерых человек на получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды при содействии в организации розничной торговли в столице.

Речь идет о депутате Киевского горсовета, председателе одной из постоянных комиссий Киевсовета; помощнике депутата Киевсовета; директоре коммунального предприятия; заместителе директора коммунального предприятия; заместителе директора коммунального предприятия; приближенном к депутату лице.

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28 января 2022 года НАБУ заявило, что разоблачило народного депутата от Слуги народа Сергея Кузьминых на получении взятки в 558 000 грн.

31 января генеральный прокурор подписала подозрение нардепу.

1 февраля НАБУ и САП призвали Кузьминых "не бояться закона" и заявили, что он проигнорировал три повестки. 3 февраля НАБУ объявило его в розыск.

7 февраля заседание Высшего антикоррупционного суда, на котором должны были избрать меру пресечения Кузьминых, перенесли – депутат якобы забыл свой паспорт.

Вадим Ребрина

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