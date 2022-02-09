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НАБУ разоблачило на взятке депутата Киевского горсовета от Слуги народа Трубицына: видео

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2022, 19:07
НАБУ разоблачило на взятке депутата Киевского горсовета от Слуги народа Трубицына: видео - Фото
Владислав Трубицын (скриншот с видео)

Национальное антикоррупционное бюро разоблачило депутата Киевского горсовета на получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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По словам собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь о депутате Киевсовета от Слуги народа Владиславе Трубицыне.

В НАБУ уточнили, что вместе с депутатом разоблачили еще пятерых человек на получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды при содействии в организации розничной торговли в столице.

Речь идет о депутате Киевского горсовета, председателе одной из постоянных комиссий Киевсовета; помощнике депутата Киевсовета; директоре коммунального предприятия; заместителе директора коммунального предприятия; заместителе директора коммунального предприятия; приближенном к депутату лице.

дополняется

Вадим Ребрина
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