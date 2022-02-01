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Нардеп от Слуги народа Кузьминых игнорирует повестки о вызовах – НАБУ

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 14:11
Нардеп от Слуги народа Кузьминых игнорирует повестки о вызовах – НАБУ - Фото
Сергей Кузьминых (Фото - Facebook нардепа)

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура призывают нардепа от Слуги народа Сергея Кузьминых "не бояться закона". Он проигнорировал уже три повестки о вызовах, сказано в сообщениях пресс-служб НАБУ и САП.

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Вчера, 31 января, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Кузьминых, разоблаченному в пятницу "на горячем" при получении 558 000 грн взятки. Из-за "депутатского иммунитета" он не был задержан, говорят в НАБУ и САП.

Уведомление о подозрении Кузьминых было направлено по месту работы – в Верховную Раду и по местам жительства и регистрации. Правоохранители утверждают, что нардепа заранее и должным образом проинформировали о дате, времени и месте запланированных процессуальных действий, но он проигнорировал три повестки: на 29 января, 31 января и 1 февраля.

Также в НАБУ и САП сообщают, что вчера человек, представившийся защитником нардепа, сообщил по телефону следствию, что депутат находится в учреждении здравоохранения и на вызов не прибудет.

В органах отметили, что подозреваемый должен сообщать причины неприбытия лично. Также уважительной причиной считается пребывание на лечении, а не сам факт нахождения в учреждении здравоохранения.

  • 28 января НАБУ заявило о разоблачении нардепа в получении взятки.
  • Глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что для "слуг" эта новость "стала шоком", так как Кузьминых – волонтер, брат легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых. Арахамия заверил, что политсила не будет "прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами".
  • Вчера Венедиктова подписала подозрение Кузьминых. 

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Оксана Житнюк
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Слуга народа набу сап сергей кузьминых
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