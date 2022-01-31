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Венедиктова подписала подозрение нардепу от Слуги народа Кузьминых

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2022, 17:22
Венедиктова подписала подозрение нардепу от Слуги народа Кузьминых - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу, разоблаченному в пятницу детективами НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП. Об этом она написала в Facebook.

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Как уже сообщали LIGA.net в правоохранительных органах, речь о депутате от Слуги народа Сергее Кузьминых.

"Подозрение мною подписано. Дальше свое слово скажет суд", – написала генпрокурор.

Венедиктова сообщила, что депутат подозревается в совершении преступления с использованием своих должностных полномочий и влияния. Речь идет о правонарушениях в сфере медицины.

По данным следствия, чиновник получил деньги при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

В прошлую пятницу его разоблачили "на горячем" при получении неправомерной выгоды в 558 000 грн.

Кузьминых до похода в политику был известным волонтером в Житомире, оказывавшим помощь украинским военным, а брат Сергея – Олег Кузьминых – известный герой войны, один из участников боев в Донецком аэропорту.

Венедиктова подписала подозрение нардепу от Слуги народа Кузьминых
  • 28 января НАБУ заявило о разоблачении нардепа в получении взятки.
  • Глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что для "слуг" эта новость "стала шоком", так как Кузьминых – волонтер, брат легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых. Арахамия заверил, что политсила не будет "прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами".
Оксана Житнюк
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Слуга народа подозрение Ирина Венедиктова сергей кузьминых
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