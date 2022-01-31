Венедиктова подписала подозрение нардепу от Слуги народа Кузьминых
Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу, разоблаченному в пятницу детективами НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП. Об этом она написала в Facebook.
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Как уже сообщали LIGA.net в правоохранительных органах, речь о депутате от Слуги народа Сергее Кузьминых.
"Подозрение мною подписано. Дальше свое слово скажет суд", – написала генпрокурор.
Венедиктова сообщила, что депутат подозревается в совершении преступления с использованием своих должностных полномочий и влияния. Речь идет о правонарушениях в сфере медицины.
По данным следствия, чиновник получил деньги при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
В прошлую пятницу его разоблачили "на горячем" при получении неправомерной выгоды в 558 000 грн.
Кузьминых до похода в политику был известным волонтером в Житомире, оказывавшим помощь украинским военным, а брат Сергея – Олег Кузьминых – известный герой войны, один из участников боев в Донецком аэропорту.
- 28 января НАБУ заявило о разоблачении нардепа в получении взятки.
- Глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что для "слуг" эта новость "стала шоком", так как Кузьминых – волонтер, брат легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых. Арахамия заверил, что политсила не будет "прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами".
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