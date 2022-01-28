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НАБУ разоблачила депутата Рады в получении взятки. Он из Слуги народа

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 18:57
НАБУ разоблачила депутата Рады в получении взятки. Он из Слуги народа - Фото
Фото: НАБУ

НАБУ, САП и Офис генпрокурора разоблачили действующего народного депутата на "горячем", при получении неправомерной выгоды в 558 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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По данным следствия, чиновник получил средства при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Детали в бюро пообещали предоставить позже.

НАБУ разоблачила депутата Рады в получении взятки. Он из Слуги народа

НАБУ разоблачила депутата Рады в получении взятки. Он из Слуги народа

НАБУ разоблачила депутата Рады в получении взятки. Он из Слуги народа

НАБУ разоблачила депутата Рады в получении взятки. Он из Слуги народа

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь о депутате Слуги народа Сергее Кузьминых.

LIGA.net обратилась за комментарием в пресс-службу фракции СН.

По данным журналиста Юрия Бутусова, Кузьминых до похода в политику был известным волонтером в Житомире, оказывавшим помощь украинским военным. Брат Сергея – Олег Кузьминых – известный герой войны, один из участников боев в Донецком аэропорту.

НАБУ разоблачила депутата Рады в получении взятки. Он из Слуги народа

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Вадим Ребрина, Юрий Смирнов
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коррупция Слуга народа набу взятка сергей кузьминых
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