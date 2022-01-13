Просил $150 000. Сотрудника Офиса генпрокурора подозревают в провоцировании взятки – НАБУ

Сегодня, 13 января, детективы Национального антикоррупционного бюро заявили о разоблачении сотрудника Офиса генпрокурора на подстрекательстве к даче взятки в $150 000. Об этом сообщают пресс-службы НАБУ, САП и ОГП.

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Как отмечается, на подстрекательстве к предоставлению $150 000 взятки и мошенничестве разоблачен заместитель начальника одного из отделов Офиса генпрокурора.

Следствие установило, что прокурор ОГП предложил бизнесмену за вознаграждение решить его проблемы – добиться закрытия открытого против него уголовного дела и вернуть изъятое в ходе обысков имущество.

В НАБУ заявляют, что за закрытие дела и возвращение компьютерной техники и автомобилей Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT и Land Rover Range Rover сотрудник ОГП сначала потребовал $100 000, а затем поднял цену до $150 000.

По информации следователей НАБУ, прокурор сказал бизнесмену, что деньги предназначены для передачи руководству ОГП, а также привлек к делу посредника.

Как отмечается, обоим фигурантам (прокурору и посреднику) объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

21 декабря 2021 года детективы НАБУ сообщили руководителю структурного подразделения Министерства обороны о подозрении в предложении 24 млн грн взятки для влияния на результаты аудита Минобороны.

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Наталия Медведева

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