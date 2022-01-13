UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Просил $150 000. Сотрудника Офиса генпрокурора подозревают в провоцировании взятки – НАБУ

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2022, 16:55
Просил $150 000. Сотрудника Офиса генпрокурора подозревают в провоцировании взятки – НАБУ - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба НАБУ

Сегодня, 13 января, детективы Национального антикоррупционного бюро заявили о разоблачении сотрудника Офиса генпрокурора на подстрекательстве к даче взятки в $150 000. Об этом сообщают пресс-службы НАБУ, САП и ОГП.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, на подстрекательстве к предоставлению $150 000 взятки и мошенничестве разоблачен заместитель начальника одного из отделов Офиса генпрокурора.

Следствие установило, что прокурор ОГП предложил бизнесмену за вознаграждение решить его проблемы – добиться закрытия открытого против него уголовного дела и вернуть изъятое в ходе обысков имущество.

В НАБУ заявляют, что за закрытие дела и возвращение компьютерной техники и автомобилей Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT и Land Rover Range Rover сотрудник ОГП сначала потребовал $100 000, а затем поднял цену до $150 000.

По информации следователей НАБУ, прокурор сказал бизнесмену, что деньги предназначены для передачи руководству ОГП, а также привлек к делу посредника.

Как отмечается, обоим фигурантам (прокурору и посреднику) объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

  • 21 декабря 2021 года детективы НАБУ сообщили руководителю структурного подразделения Министерства обороны о подозрении в предложении 24 млн грн взятки для влияния на результаты аудита Минобороны.

Читайте также: ВАКС заочно арестовал экс-главу правления ПриватБанка Александра Дубилета

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
набу взятка Офис генпрокурора
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 