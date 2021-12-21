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24 млн. НАБУ подозревает чиновника Минобороны в попытке подкупа аудитора

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 17:12
24 млн. НАБУ подозревает чиновника Минобороны в попытке подкупа аудитора - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба НАБУ

21 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили руководителю структурного подразделения Министерства обороны о подозрении в предложении 24 млн грн взятки для влияние на результаты аудита Минобороны. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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По данным следствия, весной 2021 года замначальника Управления военных представительств Минобороны – начальник отдела контроля работ военными представительствами МО пообещал передать средства в размере 16,8 млн грн директору департамента внутреннего аудита МО от коммерческой компании, выполняющей работы по реконструкции подземной части здания одного из центральных управлений под Единый центр безопасности МО.

Как отмечают в НАБУ, средства назначались за положительное аудиторское заключение о соответствии, полноте и качестве поставляемого компанией оборудования условиям госконтракта.

По информации детективов, свои посреднические услуги чиновник министерства оценил в 7 млн ​​грн.

В общей сложности речь идет о около 24 млн грн.

Как объясняют в НАБУ, положительное заключение аудита позволило бы компании получить полную сумму оплаты по заключенному контракту – более 400 млн грн, и претендовать на заключение последующих договоров по обустройству других частей системы.

  • 20 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении внештатному советнику министра энергетики, бывшему директору государственного предприятия Оператор рынка в завладении 2,15 млн грн государственных средств.
Наталия Медведева
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коррупция набу минобороны
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