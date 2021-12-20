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Выдал себе премий на 2 млн грн. Советнику министра энергетики сообщили о подозрении

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2021, 19:44
Выдал себе премий на 2 млн грн. Советнику министра энергетики сообщили о подозрении - Фото
Фото: пресс-служба НАБУ

НАБУ и САП сообщили о подозрении внештатному советнику министра энергетики, бывшему директору государственного предприятия Оператор рынка в завладении 2,15 млн грн государственных средств. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

"Следствие установило, что на протяжении 2019-2020 годов чиновник, злоупотребляя служебным положением, незаконно завладел средствами госпредприятия на общую сумму свыше 2,15 млн грн, выдавая приказы о выплате себе поощрительных выплат в виде премий, поощрений и надбавок", – сказано в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В НАБУ не назвали фамилии чиновника, но, по данным источника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Владимире Евдокимове.

Читайте также: Ремонт Южного моста. В Киевавтодоре прошли обыски по делу о растрате 149 млн грн

Вадим Ребрина, Юрий Смирнов
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Владимир Евдокимов минэнергетики
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