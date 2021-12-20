Выдал себе премий на 2 млн грн. Советнику министра энергетики сообщили о подозрении
НАБУ и САП сообщили о подозрении внештатному советнику министра энергетики, бывшему директору государственного предприятия Оператор рынка в завладении 2,15 млн грн государственных средств. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
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Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.
"Следствие установило, что на протяжении 2019-2020 годов чиновник, злоупотребляя служебным положением, незаконно завладел средствами госпредприятия на общую сумму свыше 2,15 млн грн, выдавая приказы о выплате себе поощрительных выплат в виде премий, поощрений и надбавок", – сказано в сообщении.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
В НАБУ не назвали фамилии чиновника, но, по данным источника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Владимире Евдокимове.
- 8 августа 2019 года НАБУ сообщило о подозрении шестерым лицам в деле Роттердам+. Среди них - на тот момент директор ГП Оператор рынка и экс-член НКРЭКУ Евдокимов, начальник управления энергорынка НКРЭКУ Юрий Власенко, экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, еще один сотрудник НКРЭКУ и два топ-менеджера ДТЭК Рината Ахметова. В этот же день Евдокимов был арестован.
- 13 августа 2019 года Евдокимов вышел из-под стражи под залог.
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