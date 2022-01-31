Главу фракции Довира в Полтавском облсовете задержали за вымогательство – Венедиктова

В Полтавской области правоохранители задержали двух депутатов, которые требовали от гражданки сумму в размере $39 000. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

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Генпрокурор отметила, что задержанные – председатель фракции Довира в Полтавском облсовете и его брат, депутат Миргородского районного совета.

По словам Венедиктовой, один из братьев – владелец Великобагачанского комбикормового завода. По данным следствия, депутаты потребовали у гражданки $39 000, угрожая применить силу. Эту сумму, как сообщает Венедиктова, они требовали "в расчет за, мягко говоря, сомнительные долговые обязательства". Сегодня после получения денег фигуранты-депутаты были задержаны.

Фамилий депутатов она не назвала, но на сайте Полтавского облсовета указано, что фракцию Довира возглавляет Олег Диденко, а на сайте Миргородского райсовета сообщается, что один из представителей партии Довира – Игорь Диденко.

В биографии Игоря Диденко сказано, что с 1997 года он является председателем правления и директором Великобагачанского комбикормового завода. В биографии Олега Диденко значится, что он с 2011-го является исполнительным директором завода.

Сегодня Венедиктова также подписала подозрение разоблаченному в пятницу во взяточничестве нардепу от Слуги народа Сергее Кузьминых.

Оксана Житнюк

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