UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Главу фракции Довира в Полтавском облсовете задержали за вымогательство – Венедиктова

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2022, 18:58
Главу фракции Довира в Полтавском облсовете задержали за вымогательство – Венедиктова - Фото
Олег Диденко (Фото - poltava.to)

В Полтавской области правоохранители задержали двух депутатов, которые требовали от гражданки сумму в размере $39 000. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Генпрокурор отметила, что задержанные – председатель фракции Довира в Полтавском облсовете и его брат, депутат Миргородского районного совета. 

По словам Венедиктовой, один из братьев – владелец Великобагачанского комбикормового завода. По данным следствия, депутаты потребовали у гражданки $39 000, угрожая применить силу. Эту сумму, как сообщает Венедиктова, они требовали "в расчет за, мягко говоря, сомнительные долговые обязательства". Сегодня после получения денег фигуранты-депутаты были задержаны.

Фамилий депутатов она не назвала, но на сайте Полтавского облсовета указано, что фракцию Довира возглавляет Олег Диденко, а на сайте Миргородского райсовета сообщается, что один из представителей партии Довира – Игорь Диденко.

В биографии Игоря Диденко сказано, что с 1997 года он является председателем правления и директором Великобагачанского комбикормового завода. В биографии Олега Диденко значится, что он с 2011-го является исполнительным директором завода.

Главу фракции Довира в Полтавском облсовете задержали за вымогательство – Венедиктова
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коррупция депутат взятка Полтавская область олег диденко Ирина Венедиктова Игорь Диденко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 