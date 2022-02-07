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ВАКС перенес заседание по мере пресечения нардепу Слуги народа: задержанный забыл паспорт

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2022, 17:59
ВАКС перенес заседание по мере пресечения нардепу Слуги народа: задержанный забыл паспорт - Фото
Сергей Кузьминых (Фото: ФБ Кузьминых)

Судебное заседание Высшего антикоррупционного суда, на котором должны были избрать меру пресечения народному депутату от Слуги народа Сергею Кузьминых, перенесли. Об этом сообщает в Telegram Центр противодействия коррупции.

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Как отмечается, Кузьминых якобы забыл свой паспорт и поэтому заседание ВАКС по избранию ему меры пресечения пришлось перенести на завтра, 8 февраля на 09:45.

ВАКС перенес заседание по мере пресечения нардепу Слуги народа: задержанный забыл паспорт

Ранее сегодня сообщалось, что детективы НАБУ задержали Кузьминых по подозрению в получении 558 000 грн неправомерной выгоды.

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Наталия Медведева
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коррупция вакс сергей кузьминых
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