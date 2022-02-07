ВАКС перенес заседание по мере пресечения нардепу Слуги народа: задержанный забыл паспорт
07.02.2022, 17:59
Сергей Кузьминых (Фото: ФБ Кузьминых)
Судебное заседание Высшего антикоррупционного суда, на котором должны были избрать меру пресечения народному депутату от Слуги народа Сергею Кузьминых, перенесли. Об этом сообщает в Telegram Центр противодействия коррупции.
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Как отмечается, Кузьминых якобы забыл свой паспорт и поэтому заседание ВАКС по избранию ему меры пресечения пришлось перенести на завтра, 8 февраля на 09:45.
Ранее сегодня сообщалось, что детективы НАБУ задержали Кузьминых по подозрению в получении 558 000 грн неправомерной выгоды.
- 28 января 2022 года НАБУ заявило о том, что разоблачило Кузьминых при получении взятки в 558 000 грн.
- 31 января генеральный прокурор подписала подозрение нардепу.
- 1 февраля НАБУ и САП призвали Кузьминых "не бояться закона" и заявили, что он проигнорировал три повестки. 3 февраля НАБУ объявило его в розыск.
- 4 февраля Кузьминых заявил – "удивлен" тем, что НАБУ объявило его в розыск.
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