ВАКС перенес заседание по мере пресечения нардепу Слуги народа: задержанный забыл паспорт

Судебное заседание Высшего антикоррупционного суда, на котором должны были избрать меру пресечения народному депутату от Слуги народа Сергею Кузьминых, перенесли. Об этом сообщает в Telegram Центр противодействия коррупции.

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Как отмечается, Кузьминых якобы забыл свой паспорт и поэтому заседание ВАКС по избранию ему меры пресечения пришлось перенести на завтра, 8 февраля на 09:45.

Ранее сегодня сообщалось, что детективы НАБУ задержали Кузьминых по подозрению в получении 558 000 грн неправомерной выгоды.

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Наталия Медведева

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