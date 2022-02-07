Задержан нардеп Слуги народа: подозревают во взятке на полмиллиона гривень – фото
Сегодня, 7 февраля, детективы Национального антикоррупционного бюро задержали действующего нардепа по подозрению в получении 558 000 грн неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
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28 января собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь по делу о взятке на такую сумму идет о депутате Слуги народа Сергее Кузьминых.
По словам собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, Кузьминых сам пришел на допрос в НАБУ, где и был задержан.
Как уточнили в НАБУ, задержанный находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей. Нардепу будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения.
- 28 января 2022 года НАБУ заявило о том, что разоблачило Кузьминых при получении взятки в 558 000 грн.
- 31 января генеральный прокурор подписала подозрение нардепу.
- 1 февраля НАБУ и САП призвали Кузьминых "не бояться закона" и заявили, что он проигнорировал три повестки. 3 февраля НАБУ объявило его в розыск.
- 4 февраля Кузьминых заявил – "удивлен" тем, что НАБУ объявило его в розыск.
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