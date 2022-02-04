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"Узнал из интернета". Нардеп Слуги народа Кузьминых удивлен, что его объявили в розыск

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2022, 12:43
Сергей Кузьминых (фото - Кузьміних Сергій, Facebook)

Подозреваемый по делу о взятке нардеп Слуги народа Сергей Кузьминых "удивлен" тем, что Национальное антикоррупционное бюро объявило его в розыск. Об этом он написал в Facebook.

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"Я, Кузьминых Сергей, с удивлением узнал из интернета о моем розыске, в который меня подало НАБУ", – написал он.

Кузьминых утверждает, что не скрывался, не намерен скрываться от следствия и планирует участвовать во всех процессуальных действиях.

При этом он заявил, что "не получал повестку, как предусмотрено законом". Кузьминых добавил, что "больше всех заинтересован рассказать, что произошло", и отстаивать свою позицию в суде.

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"Узнал из интернета". Нардеп Слуги народа Кузьминых удивлен, что его объявили в розыск
  • 28 января 2022 года НАБУ заявило о том, что поймало Кузьминых при получении взятки в 558 000 грн.

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Марк Сировой
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