"Узнал из интернета". Нардеп Слуги народа Кузьминых удивлен, что его объявили в розыск
Подозреваемый по делу о взятке нардеп Слуги народа Сергей Кузьминых "удивлен" тем, что Национальное антикоррупционное бюро объявило его в розыск. Об этом он написал в Facebook.
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"Я, Кузьминых Сергей, с удивлением узнал из интернета о моем розыске, в который меня подало НАБУ", – написал он.
Кузьминых утверждает, что не скрывался, не намерен скрываться от следствия и планирует участвовать во всех процессуальных действиях.
При этом он заявил, что "не получал повестку, как предусмотрено законом". Кузьминых добавил, что "больше всех заинтересован рассказать, что произошло", и отстаивать свою позицию в суде.
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- 28 января 2022 года НАБУ заявило о том, что поймало Кузьминых при получении взятки в 558 000 грн.
- 31 января генеральный прокурор подписала подозрение нардепу.
- 1 февраля НАБУ и САП призвали Кузьминых "не бояться закона" и заявили, что он проигнорировал три повестки. 3 февраля НАБУ объявило его в розыск.
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