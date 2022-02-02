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"Хоть тугриками". НАБУ показало получение "отката" нардепом Кузьминых – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2022, 17:41
Фото - НАБУ
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Сегодня, 2 февраля, НАБУ показало оперативные съемки по делу нардепа Сергея Кузьминых. В видео опубликованы расшифровки разговоров, а также якобы момент получения 558 000 грн взятки политиком.

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В бюро подчеркнули, что опубликовали видео из-за общественного резонанса, поскольку фигурант расследования – нардеп.

В НАБУ утверждают, что Кузьминых "намекнул" предпринимателю – для поставок оборудования в больницы Житомирской области за средства бюджета нужно заплатить 30% "отката" от сумм договоров. За эти деньги он пообещал победу в тендерах.

Детективы приводят якобы разговор депутата и предпринимателя после того, как в январе поступила оплата за поставку больнице системы УЗИ. Нардеп напоминает об оплате за свои "услуги" – это 558 000 грн (30% от сумы 1,86 млн грн).

По данным НАБУ, после получения средств за все оборудование, которое планировали закупить в больницы, речь бы шла об "откате" от суммы свыше 12 млн грн.

Детективы утверждают, что записали разговор накануне получения взятки, где у Кузьминых спрашивают, в какой валюте он хочет получить "откат".

"Хоть тугриками, мне все равно. Как вам удобно, девушка", – ответил человек на записи, которого детективы идентифицируют как депутата.

  • 28 января 2022 года НАБУ заявило о том, что поймало нардепа при получении взятки в 558 000 грн.
  • Глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что для "слуг" эта новость "стала шоком", так как Кузьминых – волонтер, брат легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых. Арахамия заверил, что политсила не будет "прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами".
  • 31 января генеральный прокурор подписала подозрение Кузьминых. 
  • 1 февраля НАБУ и САП призвали Кузьминых "не бояться закона": он проигнорировал три повестки.

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Яна Катасонова
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