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Монобольшинство худеет: подследственный нардеп просит "временно исключить" его из фракции

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2022, 15:11
Монобольшинство худеет: подследственный нардеп просит
Фото - НАБУ

Народный депутат Сергей Кузьминых просит его "временно исключить" из фракции Слуга народа. Об этом сообщает пресс-секретарь партии Юлия Палийчук в Telegram.

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Как пишет Палийчук, Сергей Кузьминых "направил главе партии Слуга Народа Елене Шуляк и главе фракции Давиду Арахамии письмо о событиях с его участием, которые имели место 28 января 2022 года".

Нардеп просит временно исключить его из фракции "с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана".

Палийчук также напоминает, что Кузьминых не вступал в партию Слуга Народа.

Скриншот из Telegram

Ранее сегодня народный депутат Александр Трухин был исключен из партии Слуга народа.

Глава фракции СН Арахамия инициировал созыв внеочередного заседания Рады, на котором главы правоохранительных ведомств расскажут о ходе расследований по делам нардепов.

  • 28 января 2022 года НАБУ заявило о том, что поймало нардепа при получении взятки в 558 000 грн.
  • Глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что для "слуг" эта новость "стала шоком", так как Кузьминых – волонтер, брат легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых. Арахамия заверил, что политсила не будет "прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами".
  • 31 января генеральный прокурор подписала подозрение Кузьминых. 
  • 1 февраля НАБУ и САП призвали Кузьминых "не бояться закона": он проигнорировал три повестки.
Сергей Бережной
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верховная рада Слуга народа набу елена шуляк фракция Давид Арахамия сергей кузьминых
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