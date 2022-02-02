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Арахамия инициирует внеочередное заседание Рады из-за уголовных дел нардепов

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2022, 11:08
Арахамия инициирует внеочередное заседание Рады из-за уголовных дел нардепов - Фото
Верховная Рада (Фото – пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Сегодня, 2 февраля, глава фракции Слуги народа Давид Арахамия инициировал созыв внеочередного заседания Рады, на котором главы ключевых ведомств расскажут о результатах расследований по делам нардепов. Об этом сообщила в Telegram спикер партии Юлия Палийчук.

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"В последнее время у правоохранительных органов накопилось много вопросов по делам народных депутатов Трухина, Кузьминых, Воронько, Дмитрука, Порошенко, Медведчука и устаревших расследований в отношении Юрченко и Дубневича", – сказано в сообщении.

Уточняется, что на внеочередном заседании "должны заслушать" информацию главы МВД, генпрокурора и председателя Госбюро расследований "по делам народных депутатов".

В Слуге народа утверждают, что политсилы не должны покрывать противозаконные действия представителей – "они должны понести ответственность за свои поступки".

Скриншот Telegram
СПРАВКА. 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. История обернулась скандалом – десятки СМИ удалили новость об этом случае: кто-то пытался максимально зачистить инфополе от упоминаний об аварии. Руководство партии долгое время отказывалось комментировать произошедшее. 1 сентября Трухин заявил, что "был на месте аварии", но был ли он в момент происшествия за рулем, не уточнил. Следствие Нацполиции, которое изначально расследовало ДТП, предположило, что именно Трухин мог быть за рулем автомобиля в момент столкновения, поэтому дело передали в ГБР. 
  • 1 февраля 2022 года после публикации видеоматериалов о ДТП Арахамия заявил, что Трухину не место ни во фракции, ни в партии.
  • 2 февраля Трухина исключили из партии Слуга народа. 
  • В ГБР заявили, что в их материалах дела о ДТП с участием  Трухина не было того видео, которое обнародовал журналист Украинской правды Михаил Ткач.
  • В МВД утверждают, что информация о попытках Трухина после ДТП договориться с главой МВД Денисом Монастырским "не соответствует действительности".

Читайте также: Слуга народа попал в ДТП. Но СМИ массово удаляют новость об этом. Что происходит

Яна Катасонова
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дтп Слуга народа мвд рада заседание гбр Давид Арахамия Александр Трухин
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