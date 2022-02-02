Трухина выгнали из партии Слуга народа, фракцию в Раде призывают тоже отреагировать
Народного депутата Александра Трухина исключили из партии Слуга народа. Об этом сообщает пресс-секретарь партии Юлия Палийчук в Telegram.
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Решение об исключении Александра Трухина из партии Слуга Народа было принято 2 февраля главой партии Еленой Шуляк.
"Это означает прекращение его полномочий как председателя Полтавской областной организации партии", – цитирует пресс-секретарь заявление Шуляк.
Партия также призывает фракцию Слуги народа в Верховной Раде как можно скорее рассмотреть инцидент с участием Трухина для принятия решения.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила в Facebook, что "без промедлений дала поручение зарегистрировать уголовное производство".
"К сожалению, речь уже идет не только об участии в ДТП", – написала она. Генпрокурор не назвала имя фигуранта.
1 февраля Украинская правда опубликовала видео с места происшествия, снятое регистрационной камерой одного из полицейских. На видео Трухин предлагает служащим полиции крупную взятку.
Ранее руководители партии и фракции Слуга народа говорили, что не комментируют резонансное ДТП с участием Трухина, потому что не хотят оказывать давление на следствие.
- 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
- История о ДТП обернулась скандалом – десятки СМИ удалили новость об этом случае, а кто-то пытался максимально зачистить информационное поле от упоминаний об аварии. Руководство партии долгое время отказывалось комментировать произошедшее.
- 1 сентября Трухин заявил, что "был на месте аварии", был ли он в момент происшествия за рулем, не уточнил. По его словам, во время ДТП он ударился головой и сейчас проходит амбулаторное лечение.
- 3 октября президент Владимир Зеленский на вопрос журналиста о Трухине и ДТП сказал, что "там никто не погиб... Если бы там что-то страшное случилось, поверьте, человека бы уже не было (в партии Слуга народа, – ред.)"
- Следствие Нацполиции, которое изначально расследовало ДТП, предположило, что именно Трухин мог быть за рулем автомобиля в момент столкновения, поэтому дело передали в ГБР.
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