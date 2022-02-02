Трухина выгнали из партии Слуга народа, фракцию в Раде призывают тоже отреагировать

Народного депутата Александра Трухина исключили из партии Слуга народа. Об этом сообщает пресс-секретарь партии Юлия Палийчук в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Решение об исключении Александра Трухина из партии Слуга Народа было принято 2 февраля главой партии Еленой Шуляк.

"Это означает прекращение его полномочий как председателя Полтавской областной организации партии", – цитирует пресс-секретарь заявление Шуляк.

Партия также призывает фракцию Слуги народа в Верховной Раде как можно скорее рассмотреть инцидент с участием Трухина для принятия решения.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила в Facebook, что "без промедлений дала поручение зарегистрировать уголовное производство".

"К сожалению, речь уже идет не только об участии в ДТП", – написала она. Генпрокурор не назвала имя фигуранта.

1 февраля Украинская правда опубликовала видео с места происшествия, снятое регистрационной камерой одного из полицейских. На видео Трухин предлагает служащим полиции крупную взятку.

Ранее руководители партии и фракции Слуга народа говорили, что не комментируют резонансное ДТП с участием Трухина, потому что не хотят оказывать давление на следствие.

23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

История о ДТП обернулась скандалом – десятки СМИ удалили новость об этом случае, а кто-то пытался максимально зачистить информационное поле от упоминаний об аварии. Руководство партии долгое время отказывалось комментировать произошедшее.

1 сентября Трухин заявил, что "был на месте аварии", был ли он в момент происшествия за рулем, не уточнил. По его словам, во время ДТП он ударился головой и сейчас проходит амбулаторное лечение.

3 октября президент Владимир Зеленский на вопрос журналиста о Трухине и ДТП сказал, что "там никто не погиб... Если бы там что-то страшное случилось, поверьте, человека бы уже не было (в партии Слуга народа, – ред.)"

Следствие Нацполиции, которое изначально расследовало ДТП, предположило, что именно Трухин мог быть за рулем автомобиля в момент столкновения, поэтому дело передали в ГБР.

Читайте также: "Слуга народа" попал в ДТП. Но СМИ массово удаляют новость об этом. Что происходит

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.