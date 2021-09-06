"Чтобы не давить на следствие". Арахамия объяснил молчание Слуги народа по ДТП с Трухиным

Партия Слуга народа не комментирует резонансное ДТП с участием народного депутата от СН Александра Трухина, потому что не хочет оказывать какое-либо давление на следствие. Об этом сказал глава фракции СН Давид Арахамия во время брифинга, который транслировался в Facebook.

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По словам Арахамии, любая реакция фракции СН на аварию с участием Трухина может расцениваться как вмешательство или давление на расследование.

Как сказал глава фракции СН, информацию об аварии в партии узнают из новостей, поскольку Трухин не дает никаких комментариев, "даже внутренних", из-за сложной ситуации в семье.

"Сейчас любая наша реакция может быть воспринята либо как попытка защищать господина Трухина, либо попытка наоборот нападать, либо совершать какой-то прессинг на следствие. Мы не хотим вообще принципиально никакого влияния на следственный процесс, пусть это будет полностью объективное расследование", – сказал Арахамия.

Арахамия заявил, что сначала следствие должно провести все необходимые экспертизы, а потом партия СН и все общество определят, что там на самом деле произошло.

23 августа на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

История о ДТП обернулась скандалом – десятки СМИ удалили новость об этом случае.

1 сентября сообщалось, что Трухин впервые прокомментировал ДТП – он заявил, что "был на месте аварии", но в каком качестве, не уточнил.

Пострадавший в ДТП водитель Daewoo сообщил, что в полиции его заставили подписать бумаги о "молчании" по поводу деталей ДТП, пока идут следственные действия.

ГБР пообещало объективно расследовать аварию.

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Наталия Медведева

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