Зеленский заявил, что не знает деталей ДТП с Трухиным: При всем уважении, никто не погиб

Президент Владимир Зеленский прокомментировал резонансное ДТП с нардепом от Слуги народа Александром Трухиным, заявив, что "не может знать все", и в ДТП не произошло чего-то страшного, так как в аварии никто не погиб. Об этом он сказал во время брифинга в Трускавце 3 октября.

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Журналистка спросила у Зеленского почему он никак не комментировал аварию со "слугой" и то, что после этого ряд масс-медиа удалили публикации о случившемся.

"Я знаю, что господин Трухин попал в ДТП. Пусть решают правоохранительные органы и скажут, что там произошло, кто виноват. Ну попал человек в ДТП… Если там что-то страшное произошло – я просто не знаю", - сказал Зеленский.

В ответ на это журналистка спросила, почему президент не в курсе таких событий. Зеленский отреагировал – спросил, знает ли она о сегодняшней статистике по заболевшим и умершим от коронавируса.

"А почему вы не знаете - вы же журналист… Да, я президент, но это не совсем справедливый диалог. Я не могу понимать и знать всех деталей криминальных кейсов, которые происходят, извините, из-за ДТП. При всем уважении – там никто не погиб… Если бы там что-то страшное случилось, поверьте, человека бы уже не было (в партии Слуга народа, - ред.)", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что этим делом должны заниматься правоохранительные органы, а он не может знать все. "Хотя хочу", - добавил президент.

Также Зеленский прокомментировал скандал вокруг "слуги" Николая Тищенко, который устроил вечеринку в отеле в Киеве во время карантина. Зеленский сказал, что после этого в партии поднимался вопрос о лишении Тищенко депутатского мандата, но "слуги" решили, что данного нарушения недостаточно, однако "предупредили, что так нельзя". Зеленский отметил, что Тищенко оплатил штраф за нарушение карантина.

23 августа 2021-го на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

История о ДТП обернулась скандалом – десятки СМИ удалили новость об этом случае, а кто-то пытался максимально зачистить информационное поле от упоминаний об аварии. Руководство партии долгое время отказывалось комментировать произошедшее.

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что не отправлял запросы в МВД касательно ДТП и не пытался выяснить, пострадал ли в этом происшествии глава фракции СН в Полтавском облсовете Фахраддин Мухтаров, как об этом пишут СМИ.

1 сентября сообщалось, что Трухин впервые прокомментировал ДТП – он заявил, что "был на месте аварии", но в каком качестве, не уточнил. Пострадавший в ДТП водитель Daewoo сообщил, что в полиции его заставили подписать бумаги о "молчании" по поводу деталей ДТП, пока идут следственные действия.

Поскольку подозреваемым в преступлении может быть депутат, дело передали в ГБР.

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Оксана Житнюк

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