UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Арахамия: Нам стыдно. Трухину не место в Слуге народа

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2022, 00:08
Арахамия: Нам стыдно. Трухину не место в Слуге народа - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Глава фракции Слуги народа Давид Арахамия заявил, что нардепу Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии Слуга народа. Заявление Арахамии, которое он сделал после публикации УП видеоматериалов с оформления ДТП, участником которого был Трухин, обнародовала в Telegram спикер партии Юлия Палийчук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Арахамии, в СН ждали официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Трухина.

"Но кадры из нательных полицейских камер говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание", – заявил глава фракции СН.

Арахамия сказал, что ему и его коллегам стыдно за поведение Трухина. 

"Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии Слуга народа. Он должен немедленно выйти самостоятельно", – сказал глава фракции.

Арахамия добавил, что если Трухин не выйдет из фракции и партии, такое решение будет принято, как только эпидемиологическая ситуация позволит СН собрать кворум и провести результативное голосование.

"А в других вопросах Александр Трухин должен сотрудничать со следствием, чтобы уже не нам, а обществу ответить на вопросы, касающиеся ДТП и всего происходящего после него", – резюмировал нардеп.

Арахамия: Нам стыдно. Трухину не место в Слуге народа
  • 23 августа на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
  • История о ДТП обернулась скандалом – десятки СМИ удалили новость об этом случае, а кто-то пытался максимально зачистить информационное поле от упоминаний об аварии. Руководство партии долгое время отказывалось комментировать произошедшее. 
  • 1 сентября Трухин заявил, что "был на месте аварии", был ли он в момент происшествия за рулем, не уточнил. По его словам, во время ДТП он ударился головой и сейчас проходит амбулаторное лечение. 
  • Следствие Нацполиции, которое изначально расследовало ДТП, предположило, что именно Трухин мог быть за рулем автомобиля в момент столкновения, поэтому дело передали в ГБР.
  • В разговоре с замглавы фракции СН Еленой Шуляк депутат сказал, что не был за рулем автомобиля в момент происшествия.

Читайте также: "Принеси спортивную сумку, там 150 000". Журналисты УП получили видео после ДТП с Трухиным

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дтп Слуга народа Давид Арахамия Александр Трухин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 