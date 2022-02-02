Арахамия: Нам стыдно. Трухину не место в Слуге народа

Глава фракции Слуги народа Давид Арахамия заявил, что нардепу Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии Слуга народа. Заявление Арахамии, которое он сделал после публикации УП видеоматериалов с оформления ДТП, участником которого был Трухин, обнародовала в Telegram спикер партии Юлия Палийчук.

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По словам Арахамии, в СН ждали официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Трухина.

"Но кадры из нательных полицейских камер говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание", – заявил глава фракции СН.

Арахамия сказал, что ему и его коллегам стыдно за поведение Трухина.

"Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии Слуга народа. Он должен немедленно выйти самостоятельно", – сказал глава фракции.

Арахамия добавил, что если Трухин не выйдет из фракции и партии, такое решение будет принято, как только эпидемиологическая ситуация позволит СН собрать кворум и провести результативное голосование.

"А в других вопросах Александр Трухин должен сотрудничать со следствием, чтобы уже не нам, а обществу ответить на вопросы, касающиеся ДТП и всего происходящего после него", – резюмировал нардеп.

23 августа на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

История о ДТП обернулась скандалом – десятки СМИ удалили новость об этом случае, а кто-то пытался максимально зачистить информационное поле от упоминаний об аварии. Руководство партии долгое время отказывалось комментировать произошедшее.

1 сентября Трухин заявил, что "был на месте аварии", был ли он в момент происшествия за рулем, не уточнил. По его словам, во время ДТП он ударился головой и сейчас проходит амбулаторное лечение.

Следствие Нацполиции, которое изначально расследовало ДТП, предположило, что именно Трухин мог быть за рулем автомобиля в момент столкновения, поэтому дело передали в ГБР.

В разговоре с замглавы фракции СН Еленой Шуляк депутат сказал, что не был за рулем автомобиля в момент происшествия.

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Наталия Медведева

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