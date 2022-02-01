Журналисты УП заявили, что получили видео полицейских после аварии, участником которой стал народный депутат от фракции Слуга народа Александра Трухина. Они опубликовали это видео.

По словам журналистов, они получили видео с камер полицейских, которые были на месте ДТП, и поговорить с одним из полицейских – Сергеем Петриком.

На видеозаписи слышно, как нардеп говорит: "Давай и тихонько пойду", "Мы потом найдемся и я тебя благодарю".

Полицейский рассказал, что не помнит, что точно говорил ему Трухин, но в целом, по словам Петрика, повторял, что он важный человек и все полицейские будут довольны, если они его отпустят.

По словам полицейского, Трухин сказал, что у него в багажнике машины есть сумка с деньгами, и он готов их отдать правоохранителям.

По словам Петрика, у Трухина были признаки алкогольного опьянения, он уточнил, что говорить о состоянии алкогольного опьянения можно только по результатам экспертизы.

Новость дополняется

23 августа на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

История о ДТП обернулась скандалом – десятки СМИ удалили новость об этом случае, а кто-то пытался максимально зачистить информационное поле от упоминаний об аварии. Руководство партии долгое время отказывалось комментировать произошедшее.

1 сентября Трухин заявил, что "был на месте аварии", был ли он в момент происшествия за рулем, не уточнил. По его словам, во время ДТП он ударился головой и сейчас проходит амбулаторное лечение.

Следствие Нацполиции, которое изначально расследовало ДТП, предположило, что именно Трухин мог быть за рулем автомобиля в момент столкновения, поэтому дело передали в ГБР.

В разговоре с замглавы фракции СН Еленой Шуляк депутат сказал, что не был за рулем автомобиля в момент происшествия.

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Наталия Медведева

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