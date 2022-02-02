Позиция МВД по ДТП с Трухиным – говорят "не пытался договариваться с Монастырским"

Сегодня, 2 февраля, в Министерстве внутренних дел отреагировали на публикацию видеоматериалов оформления ДТП, участником которого был нардеп Александр Трухин. Информация о попытках депутата договориться с главой МВД Денисом Монастырским "не соответствует действительности", пишет пресс-служба ведомства.

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"Все попытки представлять суть дела так, что якобы народный депутат Трухин о чем-то пытался "договориться" с министром внутренних дел Украины не соответствуют действительности", – сказано в сообщении.

В МВД уточнили: следствие владеет фактами, что за рулем автомобиля Audi, спровоцировавшего ДТП, "мог быть" нардеп, и потому дело передали в Госбюро расследований.

В видео журналиста УП Михаила Ткача полицейский, который первым прибыл на место ДТП, говорит, что Трухин после аварии хотел поговорить с Монастырским. По его словам, разговор якобы был, но он не слышал, что именно обсуждали министр и политик.

Автор материала спросил, говорил ли Трухин: "Поговорю с Монастырским и решу вопрос".

"Было такое, да", – ответил сотрудник полиции.

23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

История о ДТП обернулась скандалом – десятки СМИ удалили новость об этом случае, а кто-то пытался максимально зачистить информационное поле от упоминаний об аварии. Руководство партии долгое время отказывалось комментировать произошедшее.

Следствие Нацполиции, которое изначально расследовало ДТП, предположило, что именно Трухин мог быть за рулем автомобиля в момент столкновения, поэтому дело передали в ГБР.

1 февраля 2022 года после публикации видеоматериалов о ДТП глава фракции Слуги народа Давид Арахамия заявил, что нардепу Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии Слуга народа.

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Яна Катасонова

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