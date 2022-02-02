Позиция МВД по ДТП с Трухиным – говорят "не пытался договариваться с Монастырским"
Сегодня, 2 февраля, в Министерстве внутренних дел отреагировали на публикацию видеоматериалов оформления ДТП, участником которого был нардеп Александр Трухин. Информация о попытках депутата договориться с главой МВД Денисом Монастырским "не соответствует действительности", пишет пресс-служба ведомства.
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"Все попытки представлять суть дела так, что якобы народный депутат Трухин о чем-то пытался "договориться" с министром внутренних дел Украины не соответствуют действительности", – сказано в сообщении.
В МВД уточнили: следствие владеет фактами, что за рулем автомобиля Audi, спровоцировавшего ДТП, "мог быть" нардеп, и потому дело передали в Госбюро расследований.
В видео журналиста УП Михаила Ткача полицейский, который первым прибыл на место ДТП, говорит, что Трухин после аварии хотел поговорить с Монастырским. По его словам, разговор якобы был, но он не слышал, что именно обсуждали министр и политик.
Автор материала спросил, говорил ли Трухин: "Поговорю с Монастырским и решу вопрос".
"Было такое, да", – ответил сотрудник полиции.
- 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
- История о ДТП обернулась скандалом – десятки СМИ удалили новость об этом случае, а кто-то пытался максимально зачистить информационное поле от упоминаний об аварии. Руководство партии долгое время отказывалось комментировать произошедшее.
- Следствие Нацполиции, которое изначально расследовало ДТП, предположило, что именно Трухин мог быть за рулем автомобиля в момент столкновения, поэтому дело передали в ГБР.
- 1 февраля 2022 года после публикации видеоматериалов о ДТП глава фракции Слуги народа Давид Арахамия заявил, что нардепу Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии Слуга народа.
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