UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ГБР о деле Трухина: Этого видео у нас не было, полицейский рассказал СМИ больше, чем нам

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2022, 10:09
ГБР о деле Трухина: Этого видео у нас не было, полицейский рассказал СМИ больше, чем нам - Фото
Александр Трухин (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В Государственном бюро расследований заявили, что в их материалах дела о ДТП с участием нардепа Александра Трухина не было того видео, которое обнародовал вчера журналист Украинской правды Михаил Ткач. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кроме того, пишут в ГБР, следователи бюро допрашивали сотрудника полиции, видео с личной камеры которого показали вчера в сюжете, но работникам ведомства он "не предоставил информацию, которую сообщил журналистам".

"Видео будет истребовано в законном порядке, исследовано и будет дана юридическая оценка действиям, зафиксированным на нем", – отметили в ГБР.

СПРАВКА. 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. История обернулась скандалом – десятки СМИ удалили новость об этом случае: кто-то пытался максимально зачистить инфополе от упоминаний об аварии. Руководство партии долгое время отказывалось комментировать произошедшее. 1 сентября Трухин заявил, что "был на месте аварии", но был ли он в момент происшествия за рулем, не уточнил. Следствие Нацполиции, которое изначально расследовало ДТП, предположило, что именно Трухин мог быть за рулем автомобиля в момент столкновения, поэтому дело передали в ГБР. 

Там напомнили, что призывали граждан предоставить дополнительные фото- и видеозаписи, так как камер видеофиксации на том участке трассы на момент ДТП еще не было.

"К сожалению, данное обращение не привело к ожидаемому результату", – пишут в ГБР.

В ведомстве подытожили, что расследование ДТП "продолжается", "проводятся все необходимые экспертизы и другие следственные действия".

Смотрите видео: "Принеси спортивную сумку, там 150 000". Журналисты УП получили видео после ДТП с Трухиным

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дтп скандал гбр Александр Трухин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 