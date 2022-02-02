ГБР о деле Трухина: Этого видео у нас не было, полицейский рассказал СМИ больше, чем нам
В Государственном бюро расследований заявили, что в их материалах дела о ДТП с участием нардепа Александра Трухина не было того видео, которое обнародовал вчера журналист Украинской правды Михаил Ткач. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Кроме того, пишут в ГБР, следователи бюро допрашивали сотрудника полиции, видео с личной камеры которого показали вчера в сюжете, но работникам ведомства он "не предоставил информацию, которую сообщил журналистам".
"Видео будет истребовано в законном порядке, исследовано и будет дана юридическая оценка действиям, зафиксированным на нем", – отметили в ГБР.
Там напомнили, что призывали граждан предоставить дополнительные фото- и видеозаписи, так как камер видеофиксации на том участке трассы на момент ДТП еще не было.
"К сожалению, данное обращение не привело к ожидаемому результату", – пишут в ГБР.
В ведомстве подытожили, что расследование ДТП "продолжается", "проводятся все необходимые экспертизы и другие следственные действия".
- 1 февраля 2022 года УП показала скандальное видео с камеры патрульного, который оформлял ДТП. После этого Трухина выгнали из партии.
Смотрите видео: "Принеси спортивную сумку, там 150 000". Журналисты УП получили видео после ДТП с Трухиным
Комментарии