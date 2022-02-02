ГБР о деле Трухина: Этого видео у нас не было, полицейский рассказал СМИ больше, чем нам

В Государственном бюро расследований заявили, что в их материалах дела о ДТП с участием нардепа Александра Трухина не было того видео, которое обнародовал вчера журналист Украинской правды Михаил Ткач. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Кроме того, пишут в ГБР, следователи бюро допрашивали сотрудника полиции, видео с личной камеры которого показали вчера в сюжете, но работникам ведомства он "не предоставил информацию, которую сообщил журналистам".

"Видео будет истребовано в законном порядке, исследовано и будет дана юридическая оценка действиям, зафиксированным на нем", – отметили в ГБР.

СПРАВКА. 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. История . 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. История обернулась скандалом – десятки СМИ удалили новость об этом случае: кто-то пытался максимально зачистить инфополе от упоминаний об аварии. Руководство партии долгое время отказывалось комментировать произошедшее. 1 сентября Трухин заявил, что "был на месте аварии", но был ли он в момент происшествия за рулем, не уточнил. Следствие Нацполиции, которое изначально расследовало ДТП, предположило , что именно Трухин мог быть за рулем автомобиля в момент столкновения, поэтому дело передали в ГБР.

Там напомнили, что призывали граждан предоставить дополнительные фото- и видеозаписи, так как камер видеофиксации на том участке трассы на момент ДТП еще не было.

"К сожалению, данное обращение не привело к ожидаемому результату", – пишут в ГБР.

В ведомстве подытожили, что расследование ДТП "продолжается", "проводятся все необходимые экспертизы и другие следственные действия".

1 февраля 2022 года УП показала скандальное видео с камеры патрульного, который оформлял ДТП. После этого Трухина выгнали из партии.

Смотрите видео: "Принеси спортивную сумку, там 150 000". Журналисты УП получили видео после ДТП с Трухиным

Евгений Пилипенко

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