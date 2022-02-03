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НАБУ объявило в розыск нардепа Слуги народа Сергея Кузьминых

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2022, 14:38
НАБУ объявило в розыск нардепа Слуги народа Сергея Кузьминых - Фото
Сергей Кузьминых (Фото - Сергей Кузьминых, Facebook)

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск нардепа Слуги народа Сергея Кузьминых. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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В Бюро объяснили, что решение о розыске было принято из-за систематической неявки Кузьминых на вызовы правоохранителей, его отсутствия по месту проживания и скрытия от следствия.

В НАБУ утверждают, что Кузьминых "разоблачили с поличным" на получении 558 000 грн взятки. 31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение, оно было направлено по месту работы (в Верховную Раду), а потому нардеп считается подозреваемым и должен по первому требованию прибывать к следователю, прокурору или в суд, отмечают в Бюро.

В НАБУ также отмечают, что адвокат Кузьминых сообщила о нахождении депутата в медучреждении, но отказалась сказать, в каком именно.

В Бюро считают, что действия нардепа носят характер скрытия от органов досудебного расследования.

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НАБУ объявило в розыск нардепа Слуги народа Сергея Кузьминых
  • 28 января 2022 года НАБУ заявило о том, что поймало нардепа при получении взятки в 558 000 грн.
  • Глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что для "слуг" эта новость "стала шоком", так как Кузьминых – волонтер, брат легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых. Арахамия заверил, что политсила не будет "прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами".
  • 31 января генеральный прокурор подписала подозрение Кузьминых. 
  • 1 февраля НАБУ и САП призвали Кузьминых "не бояться закона": он проигнорировал три повестки.

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Марк Сировой
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Слуга народа набу взятка депутат розыск сергей кузьминых
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