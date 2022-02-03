НАБУ объявило в розыск нардепа Слуги народа Сергея Кузьминых

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск нардепа Слуги народа Сергея Кузьминых. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Бюро объяснили, что решение о розыске было принято из-за систематической неявки Кузьминых на вызовы правоохранителей, его отсутствия по месту проживания и скрытия от следствия.

В НАБУ утверждают, что Кузьминых "разоблачили с поличным" на получении 558 000 грн взятки. 31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение, оно было направлено по месту работы (в Верховную Раду), а потому нардеп считается подозреваемым и должен по первому требованию прибывать к следователю, прокурору или в суд, отмечают в Бюро.

В НАБУ также отмечают, что адвокат Кузьминых сообщила о нахождении депутата в медучреждении, но отказалась сказать, в каком именно.

В Бюро считают, что действия нардепа носят характер скрытия от органов досудебного расследования.

Смотрите также: "Хоть тугриками". НАБУ показало получение "отката" нардепом Кузьминых – видео

28 января 2022 года НАБУ заявило о том, что поймало нардепа при получении взятки в 558 000 грн.

Глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что для "слуг" эта новость "стала шоком", так как Кузьминых – волонтер, брат легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых. Арахамия заверил, что политсила не будет "прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами".

31 января генеральный прокурор подписала подозрение Кузьминых.

1 февраля НАБУ и САП призвали Кузьминых "не бояться закона": он проигнорировал три повестки.

Читайте также: Монобольшинство худеет: подследственный нардеп просит "временно исключить" его из фракции

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.