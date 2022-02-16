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За депутата Киеврады "слугу народа" Трубицына внесли залог 14,9 млн

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 13:31
За депутата Киеврады
Владислав Трубицын (Скриншот из видео)

Залог за подозреваемого в получении взятки депутата Киевского горсовета от Слуги народа Владислава Трубицына внесен вчера в полном объеме, вчера же суд подготовил необходимую для его освобождения под залог справку, сообщили LIGA.net в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда. 

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"За народного депутата и еще четверых его вероятных пособников внесли залог в полных объемах, которые были ранее утверждены судом. Пока не внес один человек в этом деле", – сказали в пресс-службе ВАКС.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что залог пока не внесен только за директора КП "Київська спадщина" Дмитрия Ковальчука.

В пресс-службе ВАКС не смогли сообщить, выпущены ли уже подозреваемые из СИЗО, только то, что документы для их освобождения были подготовлены еще вчера.  

9 февраля НАБУ разоблачило Трубицына и еще пятерых на получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды при содействии в организации розничной торговли в столице. По данным следствия, депутат вместе с руководителями коммунальных предприятий получали взятки за размещение в столице точек передвижной торговли. Все шестеро были задержаны. 

11 февраля суд избрал Трубицыну меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 14,9 млн грн.

  • Глава партии Слуга народа Елена Шуляк заявила о созыве внеочередной конференции киевской городской организации Слуги народа для "принятия решений по отношению к Владиславу Трубицыну".

Читайте мнение: Дело Трубицына: неужто в Украине без взяток никак не обойтись? Все реально, была бы совесть

Сергей Бережной, Юрий Смирнов
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коррупция Слуга народа подозрение залог вакс владислав трубицын
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