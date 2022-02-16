За депутата Киеврады "слугу народа" Трубицына внесли залог 14,9 млн

Залог за подозреваемого в получении взятки депутата Киевского горсовета от Слуги народа Владислава Трубицына внесен вчера в полном объеме, вчера же суд подготовил необходимую для его освобождения под залог справку, сообщили LIGA.net в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

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"За народного депутата и еще четверых его вероятных пособников внесли залог в полных объемах, которые были ранее утверждены судом. Пока не внес один человек в этом деле", – сказали в пресс-службе ВАКС.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что залог пока не внесен только за директора КП "Київська спадщина" Дмитрия Ковальчука.

В пресс-службе ВАКС не смогли сообщить, выпущены ли уже подозреваемые из СИЗО, только то, что документы для их освобождения были подготовлены еще вчера.

9 февраля НАБУ разоблачило Трубицына и еще пятерых на получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды при содействии в организации розничной торговли в столице. По данным следствия, депутат вместе с руководителями коммунальных предприятий получали взятки за размещение в столице точек передвижной торговли. Все шестеро были задержаны.

11 февраля суд избрал Трубицыну меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 14,9 млн грн.

Глава партии Слуга народа Елена Шуляк заявила о созыве внеочередной конференции киевской городской организации Слуги народа для "принятия решений по отношению к Владиславу Трубицыну".

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Сергей Бережной , Юрий Смирнов

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