ССО просили Буданова помочь в выезде за границу обвиняемому в коррупции депутату Трубицыну

Силы специальных операций ВСУ просили главу Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова дать разрешение на пересечение границы Владиславу Трубицыну, депутату Киевсовета от Слуги народа, подозреваемого в коррупции. Об этом сообщает проект "Схемы" со ссылкой на представителя ССО Александра Кондратенко.

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Отмечается, что в январе 2023 года ССО просили руководителя ГУР содействовать выезду Трубицына и еще четырех человек в качестве волонтеров, чтобы они снабдили ССО "специальным оборудованием".

В письме от 20 января 2023 года командующий ССО Виктор Хоренко обратился к главе ГУР с просьбой содействовать выезду за границу пяти человек, среди которых депутат Трубицын.

В ведомстве сказали, что характер этого задания не может быть раскрыт, поскольку содержит данные служебной тайны.

Срок выезда составлял с 28 января по 25 мая. В ССО объяснили, почему разрешение было дано на четыре месяца: "Каждое из этих лиц выезжало, скажем так, в разные промежутки времени, поэтому нас попросили, чтобы мы сделали один общий документ на всех".

Спикер ССО отметил, что Трубицын был проинформирован о правилах пересечения границы, возвращении и ответственности в случае совершения им неправомерных действий.

Он отметил, что на момент обращения к главе ГУР для Трубицина не было "никаких ограничений" по пересечению границы.

Спикер ССО отметил, что в ведомстве "крайне негативно" относятся к тому, что Трубицын воспользовался этим поводом в "своих личных целях" и не вернулся в Украину для участия в судебных заседаниях по его делу.

Также он объяснил, почему ССО обращались к ГУР, а не в Госпогранслужбу напрямую: "Процедурно сотрудничество ГУР и ГПСУ быстрее и лучше налажено, чем ССО".

9 февраля 2022 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что разоблачило депутата Трубицына и еще пятерых человек на получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды при содействии в организации розничной торговли в Киеве.

16 мая 2023 года он не явился на судебное заседание, адвокаты не могли сообщить о его местонахождении. Следствие установило, что депутат пересек границу Украины 13 мая этого года.

30 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура подала ходатайство о международном розыске депутата Трубицына. В ведомстве заявили, что местонахождение обвиняемого неизвестно.

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