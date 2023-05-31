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ГУР: У обвиняемого в коррупции Трубицына было письмо от ведомства для пересечения границы

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 20:55
ГУР: У обвиняемого в коррупции Трубицына было письмо от ведомства для пересечения границы - Фото
Фото: Facebook Владислав Трубицын

В Главном управлении разведки Минобороны подтвердили, что депутат Киевсовета от Слуги народа Владислав Трубицын смог выехать за границу благодаря письму за подписью руководителя ГУР Кирилла Буданова. Трубицын, обвиняемый по делу о взяточничестве, дважды не являлся на заседание Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ответ представителя ГУР Андрея Юсова.

"Такое письмо было выдано по просьбе другой структуры составляющей сектора сил безопасности и обороны Украины в рамках межведомственного взаимодействия с этой структурой и на их официальное обращение. Пока я не могу назвать эту структуру, возможно, эта информация может быть обнародована позже", – сказал он.

Проект "Схемы" утверждает, что в письме глава ГУР обратился к руководителю Государственной пограничной службы с просьбой посодействовать "беспрепятственному пересечению границы" пяти лицам для выезда в заграничную командировку с 28 января по 25 мая 2023 года.

Среди этих лиц был Трубицын, в письме якобы указывается марка и номер его автомобиля Mercedes $600. На нем он пересек государственную границу 13 мая.

По информации "Схем", депутат выехал за границу в направлении Польши с разрешением главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеки на основании письма от главы ГУР.

"Схемы" со ссылкой на собственные источники пишут, что в течение 2022-2023 годов Трубицын неоднократно выезжал за границу на основании ходатайств от ГУР.

  • 9 февраля 2022 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что разоблачило депутата Трубицына и еще пятерых человек на получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды при содействии в организации розничной торговли в столице.
  • 16 мая 2023 года он не явился на судебное заседание, адвокаты не могли сообщить о его местонахождении. Следствие установило, что депутат пересек границу Украины 13 мая этого года.
  • 30 мая 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура подала ходатайство о международном розыске депутата Трубицына. В ведомстве заявили, что местонахождение обвиняемого неизвестно.

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Артём Джерипа
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коррупцияГлавное управление разведкиграницагоспогранслужбавладислав трубицын
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