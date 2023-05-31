ГУР: У обвиняемого в коррупции Трубицына было письмо от ведомства для пересечения границы

В Главном управлении разведки Минобороны подтвердили, что депутат Киевсовета от Слуги народа Владислав Трубицын смог выехать за границу благодаря письму за подписью руководителя ГУР Кирилла Буданова. Трубицын, обвиняемый по делу о взяточничестве, дважды не являлся на заседание Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ответ представителя ГУР Андрея Юсова.

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"Такое письмо было выдано по просьбе другой структуры составляющей сектора сил безопасности и обороны Украины в рамках межведомственного взаимодействия с этой структурой и на их официальное обращение. Пока я не могу назвать эту структуру, возможно, эта информация может быть обнародована позже", – сказал он.

Проект "Схемы" утверждает, что в письме глава ГУР обратился к руководителю Государственной пограничной службы с просьбой посодействовать "беспрепятственному пересечению границы" пяти лицам для выезда в заграничную командировку с 28 января по 25 мая 2023 года.

Среди этих лиц был Трубицын, в письме якобы указывается марка и номер его автомобиля Mercedes $600. На нем он пересек государственную границу 13 мая.

По информации "Схем", депутат выехал за границу в направлении Польши с разрешением главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеки на основании письма от главы ГУР.

"Схемы" со ссылкой на собственные источники пишут, что в течение 2022-2023 годов Трубицын неоднократно выезжал за границу на основании ходатайств от ГУР.

9 февраля 2022 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что разоблачило депутата Трубицына и еще пятерых человек на получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды при содействии в организации розничной торговли в столице.

16 мая 2023 года он не явился на судебное заседание, адвокаты не могли сообщить о его местонахождении. Следствие установило, что депутат пересек границу Украины 13 мая этого года.

30 мая 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура подала ходатайство о международном розыске депутата Трубицына. В ведомстве заявили, что местонахождение обвиняемого неизвестно.

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