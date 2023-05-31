ГУР: Обвинувачений в корупції Трубіцин мав лист від відомства для перетину кордону

У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили, що депутат Київради від Слуги народу Владислав Трубіцин зміг виїхати за кордон завдяки листу за підписом керівника ГУР Кирила Буданова. Трубіцин є обвинувачуваним у справі про хабарництво, він двічі не з'являвся на засідання Вищого антикорупційного суду. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на відповідь представника ГУР Андрія Юсова.

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"Такий лист був виданий на прохання іншої структури складової сектору сил безпеки й оборони України в рамках міжвідомчої взаємодії з цією структурою і на їхнє офіційне звернення. Наразі я не можу назвати цю структуру, можливо, ця інформація може бути оприлюднена пізніше", – сказав він.

Проєкт "Схеми" стверджує, що в листі очільник ГУР звернувся до керівника Державної прикордонної служби з проханням посприяти "безперешкодному перетину кордону" п'ятьом особам для виїзду у закордонне відрядження з 28 січня до 25 травня 2023 року.

Серед цих осіб був Трубіцин, в листі нібито вказується марка та номер його автомобіля Mercedes $600. На ньому він перетнув державний кордон 13 травня.

За інформацією "Схем", депутат виїхав за кордон у напрямку Польщі за дозволом голови Держприкордонслужби Сергія Дейнеки на підставі листа від очільника ГУР.

"Схеми" з посиланням на власні джерела пишуть, що впродовж 2022-2023 років Трубіцин неодноразово виїжджав за кордон на підставі клопотань від ГУР.

9 лютого 2022 року Національне антикорупційне бюро повідомило, що викрило депутата Трубіцина та ще п'ятьох осіб на отриманні 1,26 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

16 травня 2023 року він не з’явився на судове засідання, адвокати не могли повідомити про його місце перебування. Слідство встановило, що депутат перетнув кордон України 13 травня цього року.

30 травня 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала клопотання про міжнародний розшук депутата Трубіцина. У відомстві заявили, що місцеперебування обвинуваченого невідоме.

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