ГУР: Обвинувачений в корупції Трубіцин мав лист від відомства для перетину кордону
У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили, що депутат Київради від Слуги народу Владислав Трубіцин зміг виїхати за кордон завдяки листу за підписом керівника ГУР Кирила Буданова. Трубіцин є обвинувачуваним у справі про хабарництво, він двічі не з'являвся на засідання Вищого антикорупційного суду. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на відповідь представника ГУР Андрія Юсова.
"Такий лист був виданий на прохання іншої структури складової сектору сил безпеки й оборони України в рамках міжвідомчої взаємодії з цією структурою і на їхнє офіційне звернення. Наразі я не можу назвати цю структуру, можливо, ця інформація може бути оприлюднена пізніше", – сказав він.
Проєкт "Схеми" стверджує, що в листі очільник ГУР звернувся до керівника Державної прикордонної служби з проханням посприяти "безперешкодному перетину кордону" п'ятьом особам для виїзду у закордонне відрядження з 28 січня до 25 травня 2023 року.
Серед цих осіб був Трубіцин, в листі нібито вказується марка та номер його автомобіля Mercedes $600. На ньому він перетнув державний кордон 13 травня.
За інформацією "Схем", депутат виїхав за кордон у напрямку Польщі за дозволом голови Держприкордонслужби Сергія Дейнеки на підставі листа від очільника ГУР.
"Схеми" з посиланням на власні джерела пишуть, що впродовж 2022-2023 років Трубіцин неодноразово виїжджав за кордон на підставі клопотань від ГУР.
- 9 лютого 2022 року Національне антикорупційне бюро повідомило, що викрило депутата Трубіцина та ще п'ятьох осіб на отриманні 1,26 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.
- 16 травня 2023 року він не з’явився на судове засідання, адвокати не могли повідомити про його місце перебування. Слідство встановило, що депутат перетнув кордон України 13 травня цього року.
- 30 травня 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала клопотання про міжнародний розшук депутата Трубіцина. У відомстві заявили, що місцеперебування обвинуваченого невідоме.
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