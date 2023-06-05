Оголошено в міжнародний розшук обвинуваченого в корупції депутата Трубіцина
Депутата Київської міськради від Слуги народу Владислава Трубіцина, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн хабаря, оголошено в розшук. Минулого тижня стало відомо про виїзд депутата за кордон завдяки листу за підписом керівника ГУР Кирила Буданова.
Сьогодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання про оголошення в міжнародний розшук депутата.
Суд зважив на системні неявки Трубіцина на засідання суду, а також на наявність підтвердженої інформації про перетин кордону депутатом, тому задовольнив клопотання САП у повному обсязі.
Прокуратура також просить про стягнення в дохід держави застави у розмірі 9,886 млн грн та про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це клопотання буде розглянуто на наступному засіданні, 12 червня.
- 9 лютого 2022 року НАБУ повідомило, що викрило Трубіцина та ще п'ятьох осіб на отриманні хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у Києві.
- 16 травня 2023 року він не з’явився на судове засідання, адвокати не могли повідомити про його місце перебування. Слідство встановило, що депутат перетнув кордон України 13 травня цього року.
- 30 травня САП подала клопотання про міжнародний розшук депутата Трубіцина. У відомстві заявили, що місцеперебування обвинуваченого невідоме.
- Схеми повідомили, що Трубіцин виїхав за кордон у напрямку Польщі за дозволом голови ДПСУ на підставі листа від очільника ГУР. У розвідці підтвердили. Сприяти виїзду просили у Силах спецоперацій.
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