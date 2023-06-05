Оголошено в міжнародний розшук обвинуваченого в корупції депутата Трубіцина

Депутата Київської міськради від Слуги народу Владислава Трубіцина, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн хабаря, оголошено в розшук. Минулого тижня стало відомо про виїзд депутата за кордон завдяки листу за підписом керівника ГУР Кирила Буданова.

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Сьогодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання про оголошення в міжнародний розшук депутата.

Суд зважив на системні неявки Трубіцина на засідання суду, а також на наявність підтвердженої інформації про перетин кордону депутатом, тому задовольнив клопотання САП у повному обсязі.

Прокуратура також просить про стягнення в дохід держави застави у розмірі 9,886 млн грн та про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це клопотання буде розглянуто на наступному засіданні, 12 червня.

9 лютого 2022 року НАБУ повідомило, що викрило Трубіцина та ще п'ятьох осіб на отриманні хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у Києві.

16 травня 2023 року він не з’явився на судове засідання, адвокати не могли повідомити про його місце перебування. Слідство встановило, що депутат перетнув кордон України 13 травня цього року.

30 травня САП подала клопотання про міжнародний розшук депутата Трубіцина. У відомстві заявили, що місцеперебування обвинуваченого невідоме.

Схеми повідомили, що Трубіцин виїхав за кордон у напрямку Польщі за дозволом голови ДПСУ на підставі листа від очільника ГУР. У розвідці підтвердили. Сприяти виїзду просили у Силах спецоперацій.

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