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Объявлен в международный розыск обвиняемый в коррупции депутат Трубицын

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2023, 15:28
Объявлен в международный розыск обвиняемый в коррупции депутат Трубицын - Фото
Владислав Трубицын (фото - Facebook депутата)

Депутат Киевского горсовета от Слуги народа Владислав Трубицын, обвиняемый в получении 1,39 млн грн взятки, объявлен в розыск. На прошлой неделе стало известно о выезде депутата за границу благодаря письму за подписью руководителя ГУР Кирилла Буданова.

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Сегодня Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство об объявлении в международный розыск депутата.

Суд учел системные неявки Трубицина на заседание суда, а также наличие подтвержденной информации о пересечении границы депутатом, поэтому удовлетворил ходатайство САП в полном объеме.

Прокуратура также просит взыскать в доход государства залог в размере 9,886 млн грн и меру пресечения в виде содержания под стражей. Это ходатайство будет рассмотрено на следующем заседании, 12 июня.

  • 9 февраля 2022 года НАБУ сообщило, что разоблачило Трубицына и еще пять человек на получении взятки за содействие в организации розничной торговли в Киеве.
  • 16 мая 2023 года он не явился на судебное заседание, адвокаты не могли сообщить о его местонахождении. Следствие установило, что депутат пересек границу Украины 13 мая этого года.
  • 30 мая САП подала ходатайство о международном розыске депутата Трубицына. В ведомстве заявили, что местонахождение обвиняемого неизвестно.
  • Схемы сообщили, что Трубицын выехал за границу в направлении Польши по разрешению главы ГПСУ на основании письма от руководителя ГУР. В разведке подтвердили. Содействовать выезду просили в Силах спецопераций.
Оксана Житнюк
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