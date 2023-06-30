Чинному народному депутату оголосили про підозру у шахрайстві

Служба безпеки заявила про викриття чинного народного депутата, який нібито за $50 000 обіцяв іноземцю допомогти уникнути екстрадиції. Про це повідомляють СБУ та Офіс генпрокурора.

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Як повідомляється, про підозру у шахрайстві повідомлено голову підкомітету у комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

СБУ та Офіс генпрокуратури не називають ім'я підозрюваного, але партія Європейська солідарність виступила із заявою про обшуки у нардепа Сергія Алексєєва, який очолює підкомітет з питань діяльності органів правопорядку у комітеті Ради з питань правоохоронної діяльності.

За даними слідства, нардеп нібито обіцяв громадянину Німеччини сприяння в уникненні екстрадиції та отримав від нього $50 000. Зафіксовано отримання $30 000. Попередньо він нібито отримав ще $20 000.

"Парламентар "гарантував" використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця", – заявили у СБУ.

За місцем проживання підозрюваного тривають невідкладні слідчі дії, повідомили в Офісі генпрокурора.

Євросолідарність заявила про продовження спрямованих провокацій і тиску на її представників.

За інформацією партії, обшуки, що проводилися вночі в Алєксєєва співробітниками ДБР та СБУ, відбулися без постанови суду, з "поясненнями про негайну необхідність провести слідчі дії".

Повідомляється, що під час обшуку нібито було вилучено закордонні паспорти, телефони, гроші.

"ЄС розцінює ці дії як продовження політичних провокацій, спрямованих на дискредитацію політичної сили і залякування її представників та перешкоджання діяльності народного депутата", – йдеться у заяві партії.

9 лютого 2022 року НАБУ повідомило, що викрило депутата Київради від Слуги народу Владислава Трубіцина та ще п'ятьох осіб на отриманні хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у Києві.

Схеми повідомили, що Трубіцин виїхав за кордон у напрямку Польщі за дозволом голови ДПСУ на підставі листа від очільника ГУР. У розвідці підтвердили. Сприяти виїзду просили у Силах спецоперацій.

5 червня Трубіцина оголошено в міжнародний розшук.

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