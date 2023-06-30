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Действующему народному депутату объявили о подозрении в мошенничестве

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 07:57
Действующему народному депутату объявили о подозрении в мошенничестве - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего народного депутата, который якобы за $50 000 обещал иностранцу помочь избежать экстрадиции. Об этом сообщают СБУ и Офис генпрокурора.

Как сообщается, о подозрении в мошенничестве сообщено председателю подкомитета в комитете Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

СБУ и Офис генпрокуратуры не называют имя подозреваемого, но партия Европейская солидарность выступила с заявлением об обысках у нардепа Сергея Алексеева, который возглавляет подкомитет по вопросам деятельности органов правопорядка в комитете Рады  по вопросам правоохранительной деятельности.

По данным следствия, нардеп якобы обещал гражданину Германии содействие в избежании экстрадиции и получил от него $50 000. Зафиксировано получение $30 000. Предварительно, он якобы получил еще $20 000.

"Парламентарий "гарантировал" использовать собственные связи в суде, чтобы отменить решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца", – заявили в СБУ.

По месту жительства подозреваемого продолжаются неотложные следственные действия, сообщили в Офисе генпрокурора.

Евросолидарность заявила о продолжении направленных провокаций и давления на ее представителей.

По информации партии, обыски, которые проводились ночью у Алексеева сотрудниками ГБР и СБУ, прошли без постановления суда, с "объяснениями о немедленной необходимости провести следственные действия".

Сообщается, что во время обыска якобы были изъяты загранпаспорта, телефоны, деньги.

"ЕС расценивает эти действия как продолжение политических провокаций, направленных на дискредитацию политической силы и запугивание ее представителей и препятствование деятельности народного депутата", – говорится в заявлении партии.

Действующему народному депутату объявили о подозрении в мошенничестве

Действующему народному депутату объявили о подозрении в мошенничестве
  • 9 февраля 2022 года НАБУ сообщило, что разоблачило депутата Киевсовета от Слуги народа Владислава Трубицына и еще пять человек на получении взятки за содействие в организации розничной торговли в Киеве.
  • Схемы сообщили, что Трубицын выехал за границу в направлении Польши по разрешению главы ГПСУ на основании письма от руководителя ГУР. В разведке подтвердили. Содействовать выезду просили в Силах спецопераций.
  • 5 июня Трубицин объявлен в международный розыск.
Наталья Медведева
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сбумошенничествонародный депутатСергей АлексеевЕвросолидарность
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