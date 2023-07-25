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Нардепа от Слуги народа видели на Мальдивах. Он отвечает за нацбезопасность: Слідство.Інфо

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 12:53
Нардепа от Слуги народа видели на Мальдивах. Он отвечает за нацбезопасность: Слідство.Інфо - Фото
Юрий Аристов (Фото: facebook/yuaristov)

Заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народного депутата от партии Слуга народа Юрия Аристова заметили на курорте в Мальдивах. Об этом сообщает Слідство.Інфо.

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Издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что Аристова в середине июля видели в 5-звездном отеле Waldorf Astoria Maldives, который находится на частном острове Итхаафуши, Мальдивы.

Чтобы проверить информацию, журналисты Слідство.Інфо позвонили в этот отель.

Работники курорта подтвердили, что Аристов действительно был их гостем, но уже выселился.

Как отмечается, в распоряжении Waldorf Astoria Maldives есть 119 вилл для отдыхающих.

Стоимость проживания на двоих за одну ночь в этом мальдивском отеле, согласно ценам на сервисе Booking.com, варьируется от 100 000 грн за виллу на пляже с бассейном и двуспальной кроватью и до 323 000 грн за виллу с двумя спальнями и бассейном. Есть позиция за сумму более миллиона гривен за одну ночь – с тремя спальными комнатами, бассейнами и доступом к пляжу.

Слідство.Інфо сообщает, что выяснить, в какой именно вилле отдыхал народный депутат из Украины, не удалось.

Журналисты позвонили Аристову, но он не ответил. Им перезвонила пресс-секретарь нардепа Оксана Омельченко, она не смогла ответить на вопросы о том, где сейчас находится ее руководитель — в Украине или еще на Мальдивах — и попросила отправить журналистский запрос.

Отмечается, что, несмотря на обещание ответить на запрос через несколько часов, и помощница, и сам депутат проигнорировали дальнейшие попытки Слідства.Інфо получить ответы на поставленные вопросы.

Журналисты связались с супругой нардепа Мариной Аристовой. Она сказала, что Аристов был в Вильнюсе, а также добавила, что "у нее своя личная жизнь, а у мужа – своя".

7 июля Аристов публиковал в Facebook снимки из Вильнюса.

В декабре 2022 года Аристов был избран заместителем председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, и отозван с должности председателя комитета по вопросам бюджета.

  • 9 февраля 2022 года НАБУ сообщило, что разоблачило депутата Киевсовета от Слуги народа Владислава Трубицына и еще пять человек на получении взятки за содействие в организации розничной торговли в Киеве.
  • Схемы сообщили, что Трубицын выехал за границу в направлении Польши по разрешению главы ГПСУ на основании письма от руководителя ГУР. В разведке подтвердили. Содействовать выезду просили в Силах спецопераций.
  • 5 июня 2023 года Трубицин объявлен в международный розыск.
  • 30 июня нардепу от Евросолидарности Сергею Алексееву объявили о подозрении в мошенничестве.
Наталья Медведева
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Слуга народанародные депутатыСлідство.ІнфоЮрий Аристов
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