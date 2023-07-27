Скандал із нардепом від СН Арістовим та Мальдівами. Рада позбавила його мандата — 320 голосів
27.07.2023, 13:23
Юрій Арістов (Фото: пресслужба Слуги народу)
Верховна Рада позбавила мандата народного депутата від Слуги народу Юрія Арістова, який потрапив у скандал із поїздкою на Мальдіви. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
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За його словами, парламентарі підтримали проєкт рішення про припинення депутатських повноважень Арістова.
Рішення підтримали 320 обранців.
Железняк зазначив, що в Раді зафіксовано антирекорд за кількістю депутатів одного скликання — загалом в органі 402 особи.
Раніше Служба безпеки України та Держбюро розслідувань прийшли з обшуками до Арістова та відкрили кримінальне провадження.
- 25 липня журналісти Слідство.info опублікували розслідування, згідно з яким Арістова в середині липня бачили у 5-зірковому готелі на Мальдівах.
- Глава фракції Слуги народу у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що ініціює питання призупинення членства Арістова у фракції.
- Нардеп Арістов після скандалу з Мальдівами здає мандат – голова Ради.
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