Скандал із нардепом від СН Арістовим та Мальдівами. Рада позбавила його мандата — 320 голосів

Верховна Рада позбавила мандата народного депутата від Слуги народу Юрія Арістова, який потрапив у скандал із поїздкою на Мальдіви. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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За його словами, парламентарі підтримали проєкт рішення про припинення депутатських повноважень Арістова.

Рішення підтримали 320 обранців.

Железняк зазначив, що в Раді зафіксовано антирекорд за кількістю депутатів одного скликання — загалом в органі 402 особи.

Раніше Служба безпеки України та Держбюро розслідувань прийшли з обшуками до Арістова та відкрили кримінальне провадження.

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