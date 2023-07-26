СБУ прийшла з обшуками до нардепа Арістова, який нещодавно був на Мальдівах — фото

Служба безпеки України та Держбюро розслідувань прийшли з обшуками до народного депутата від Слуги народу Юрія Арістова, який нещодавно був помічений на Мальдівах. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Правоохоронці заявляють, що проводять розслідування щодо Арістова, який усупереч забороні на виїзд за кордон для посадовців під час війни поїхав відпочивати на острови в Індійському океані.

Відкрито кримінальне провадження, СБУ встановила, що в середині липня парламентарій був в одному з готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах.

За даними слідства, для виїзду з України нардеп вніс неправдиві дані до офіційних документів про терміни, мету та країну "службового відрядження".

СБУ підтвердила, що у липні політик виїхав до сусідньої країни Європи на три дні з робочим візитом, де 10 липня дистанційно відкрив лікарняний в одній із приватних клінік Києва до 19 липня. Зазначається, що до електронної системи охорони здоров'я було внесено недостовірні дані, оскільки медогляду фактично не було.

Розслідування з'ясувало, що Арістов разом із дружиною та дітьми до 22 липня був на Мальдівах у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives.

Під час обшуків у нього знайшли закордонний паспорт нардепа, у якому є позначки про виїзд на Мальдіви. Кримінальне провадження ведеться за статтею про службову підробку, СБУ перевіряє контакти Арістова в період його перебування за кордоном.

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