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СБУ пришла с обысками к нардепу Аристову, который недавно был на Мальдивах — фото

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 10:42
СБУ пришла с обысками к нардепу Аристову, который недавно был на Мальдивах — фото - Фото
Обыски у Аристова (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины и Госбюро расследований пришли с обысками к народному депутату от Слуги народа Юрию Аристову, который недавно был замечен на Мальдивах. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители заявляют, что проводят расследование в отношении Аристова, который вопреки запрету на выезд за границу для должностных лиц во время войны, поехал отдыхать на острова в Индийском океане. 

Открыто уголовное производство, СБУ установила, что в середине июля парламентарий был в одном из отелей острова Итхаафуши на Мальдивах.

По данным следствия, для выезда из Украины нардеп внес ложные данные в официальные документы о сроках, цели и стране "служебной командировки". 

СБУ подтвердила, что в июле политик выехал в соседнюю страну Европы на три дня с рабочим визитом, где 10 июля дистанционно открыл больничный в одной из частных клиник Киева до 19 июля. Отмечается, что в электронную систему здравоохранения были внесены недостоверные данные, поскольку медосмотра фактически не было. 

Расследование выяснило, что Аристов вместе с женой и детьми до 22 июля был на Мальдивах в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.

Во время обысков у него нашли загранпаспорт нардепа, в котором есть отметки о выезде на Мальдивы. Уголовное производство ведется по статье о служебном подлоге, СБУ проверяет контакты Аристова в период его пребывания за границей. 

Загранпаспорт Аристова (Фото: СБУ)

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Дмитрий Гриниченко
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