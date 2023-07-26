СБУ пришла с обысками к нардепу Аристову, который недавно был на Мальдивах — фото

Служба безопасности Украины и Госбюро расследований пришли с обысками к народному депутату от Слуги народа Юрию Аристову, который недавно был замечен на Мальдивах. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Правоохранители заявляют, что проводят расследование в отношении Аристова, который вопреки запрету на выезд за границу для должностных лиц во время войны, поехал отдыхать на острова в Индийском океане.

Открыто уголовное производство, СБУ установила, что в середине июля парламентарий был в одном из отелей острова Итхаафуши на Мальдивах.

По данным следствия, для выезда из Украины нардеп внес ложные данные в официальные документы о сроках, цели и стране "служебной командировки".

СБУ подтвердила, что в июле политик выехал в соседнюю страну Европы на три дня с рабочим визитом, где 10 июля дистанционно открыл больничный в одной из частных клиник Киева до 19 июля. Отмечается, что в электронную систему здравоохранения были внесены недостоверные данные, поскольку медосмотра фактически не было.

Расследование выяснило, что Аристов вместе с женой и детьми до 22 июля был на Мальдивах в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.



Во время обысков у него нашли загранпаспорт нардепа, в котором есть отметки о выезде на Мальдивы. Уголовное производство ведется по статье о служебном подлоге, СБУ проверяет контакты Аристова в период его пребывания за границей.

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