Экс-нардепу Аристову, отдыхавшему на Мальдивах, вручили подозрение – фото

По материалам Службы безопасности и Госбюро расследований сообщено о подозрении бывшему народному депутату, отдыхавшему на Мальдивах во время войны. Об этом сообщает ГБР. Ведомство не называет имени, однако речь идет о экс-нардепе от Слуги народа Юрие Аристове, которого обнаружили на Мальдивах журналисты Следствие.info.

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Экс-нардеп подозревается во внесении заведомо ложных сведений в официальные документы.

ГБР установило, что экс-нардеп внес недостоверные данные о сроке своего пребывания за границей, насчет цели командировки, страны пребывания и времени возвращения в Украину.

Это было сделано для отдыха экс-нардепа с семьей в одном из отелей на территории Мальдив, пишет ведомство.

В настоящее время ГБР расследует законность выезда этого экс-нардепа на Мальдивы во время войны.

О подозрении депутату сообщил генпрокурор.

По информации его Офиса, экс-нардеп предоставил документы для выезда, якобы он едет в служебную командировку с целью углубления двустороннего сотрудничества с правительством Литвы.

Авиабилеты в Мальдивскую Республику экс-нардеп приобрел заранее, замечает ведомство.

Уже за границей он дистанционно открыл больничный в одном из медучреждений Киева.

Во время больничного он с семьей находился на территории гостиничного комплекса на Мальдивах, отмечает Офис генпрокурора.

Решается вопрос об избрании экс-нардепу меры пресечения.

Также правоохранители опубликовали фото, сделанные во время вручения подозрения.

25 июля журналисты Слідство.info опубликовали расследование, согласно которому Аристова в середине июля видели в 5-звездочном отеле на Мальдивах.

Глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что инициирует вопрос приостановления членства Аристова во фракции.

27 июля Верховная Рада лишила Аристова мандата народного депутата – за это было отдано 320 голосов.

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