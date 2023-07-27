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Екснардепу Арістову, який відпочивав на Мальдівах, вручили підозру – фото

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 19:41
Екснардепу Арістову, який відпочивав на Мальдівах, вручили підозру – фото - Фото
Юрій Арістов (Фото: пресслужба Слуги народу)

За матеріалами Служби безпеки й Держбюро розслідувань повідомлено про підозру колишньому народному депутату, який відпочивав на Мальдівах під час війни. Про це повідомляє ДБР. Відомство не називає імені, проте йдеться про екснардепа від Слуги народу Юрія Арістова, якого знайшли на Мальдівах журналісти Слідство.info.

Екснардепа підозрюють у внесенні наперед неправдивих відомостей до офіційних документів.

ДБР встановило, що екснардеп вніс неправдиві дані про термін свого перебування за кордоном, щодо мети відрядження, країни перебування та часу повернення до України.

Це було зроблено для відпочинку екснардепа з родиною в одному з готелів на території Мальдів, пише відомство.

Наразі ДБР розслідує законність виїзду цього екснардепа на Мальдіви під час війни.

Про підозру депутату повідомив генпрокурор.

За інформацією його Офісу, екснардеп надав документи для виїзду, нібито він їде у службове відрядження з метою поглиблення двосторонньої співпраці з урядом Литви.

Авіаквитки до Мальдівської Республіки екснардеп придбав заздалегідь, зауважує відомство.

Вже за кордоном він дистанційно відкрив лікарняний в одному з медзакладів Києва.

Під час лікарняного він з родиною перебував на території готельного комплексу на Мальдівах, зазначає Офіс генпрокурора.

Наразі вирішується питання про обрання екснардепу запобіжного заходу.

Також правоохоронці опублікували фото, зроблені під час вручення підозри.

Фото: СБУ

Фото: ДБР

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Артем Джеріпа
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війнаСлуга народуМальдівинардепюрій аристов
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