Нардеп Холодов заявил, что слагает мандат из-за болезней близких и семейных обязанностей

Народный депутат Андрей Холодов написал обращение во фракцию Слуги народа в Верховной Раде. В нем он объяснил, что хочет сложить мандат из-за семейных обязанностей и болезней близких родственников. До этого журналисты "Схем" обнаружили нардепа на Кипре. Документ распространила представитель фракции Слуги народа Юлия Палийчук.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Но в дальнейшем я не могу совмещать обязанности главы семьи, заниматься лечением жены, ребенка и одновременно присутствовать на всех заседаниях Верховной Рады", – говорится в обращении.

Холодов пишет, что именно поэтому решил сложить мандат, чтобы его место занял человек, который сможет "полностью посвятить себя" работе в парламенте.

По его словам, он продолжит благотворительную деятельность и не в статусе нардепа, и не видит в этом "никаких проблем".

Верховная Рада планирует рассмотреть его обращение о сложении мандата на ближайшем пленарном заседании.

31 июля нардеп Холодов написал заявление о сложении депутатских полномочий. До этого журналисты проекта "Схемы" нашли чиновника на Кипре.

По данным проекта, Холодов уехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Полгода он не посещал заседания Верховной Рады и не голосовал.

25 июля 2023 года журналисты Слідство.info опубликовали расследование, согласно которому нардепа Юрия Аристова в середине июля видели в 5-звездочном отеле на Мальдивах. Через два дня Рада лишила его мандата, а СБУ вручила ему подозрение.

Читайте также: Зеленский: Каждое намерение чиновника уехать за границу следует проверять до секунды – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.