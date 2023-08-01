UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нардеп Холодов заявил, что слагает мандат из-за болезней близких и семейных обязанностей

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 21:12
Нардеп Холодов заявил, что слагает мандат из-за болезней близких и семейных обязанностей - Фото
Андрей Холодов (Фото: личная страница в Facebook)

Народный депутат Андрей Холодов написал обращение во фракцию Слуги народа в Верховной Раде. В нем он объяснил, что хочет сложить мандат из-за семейных обязанностей и болезней близких родственников. До этого журналисты "Схем" обнаружили нардепа на Кипре. Документ распространила представитель фракции Слуги народа Юлия Палийчук.

"Но в дальнейшем я не могу совмещать обязанности главы семьи, заниматься лечением жены, ребенка и одновременно присутствовать на всех заседаниях Верховной Рады", – говорится в обращении.

Холодов пишет, что именно поэтому решил сложить мандат, чтобы его место занял человек, который сможет "полностью посвятить себя" работе в парламенте.

По его словам, он продолжит благотворительную деятельность и не в статусе нардепа, и не видит в этом "никаких проблем".

Верховная Рада планирует рассмотреть его обращение о сложении мандата на ближайшем пленарном заседании.

Фото: Юлия Палийчук

  • 31 июля нардеп Холодов написал заявление о сложении депутатских полномочий. До этого журналисты проекта "Схемы" нашли чиновника на Кипре.
  • По данным проекта, Холодов уехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Полгода он не посещал заседания Верховной Рады и не голосовал.
  • 25 июля 2023 года журналисты Слідство.info опубликовали расследование, согласно которому нардепа Юрия Аристова в середине июля видели в 5-звездочном отеле на Мальдивах. Через два дня Рада лишила его мандата, а СБУ вручила ему подозрение.

Читайте также: Зеленский: Каждое намерение чиновника уехать за границу следует проверять до секунды – видео

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Слуга народамандатболезньАндрей Холодов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 