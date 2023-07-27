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Зеленский: Каждое намерение чиновника поехать за границу надо проверять до секунды – видео видео

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27.07.2023, 23:26
Видео: Офис президента Украины
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Президент Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Днепропетровску область, Николаев, Очаков и Одессу. Глава государства прокомментировал лишение мандата народного депутата Юрия Аристова, заседание ставки и встречи в течение дня. Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении.

Он назвал лишение Аристова мандата справедливым решением.

"Считаю, что скажу сейчас тоже справедливо: каждое намерение любого должностного лица куда-то уехать за границу, любого депутата стоит проверять до секунды. Если кто-то очень хочет отдохнуть от работы на государство, то государство от таких лиц тоже отдохнет", – отметил президент.

На ставке Верховного главнокомандующего были рассмотрены ключевые вопросы украинской обороны, защиты неба и городов.

Были заслушаны доклады по ситуации на фронте, проводятся проверки военкомов.

"Думаю, реакцию государства на злоупотребление "военкомов" вы видите", – сказал Зеленский.

Также президент поздравил украинских врачей и медицинских сестер, фронтовых медиков с профессиональным праздником и наградил лучших.

Состоялся разговор с командующей Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины Татьяной Остащенко в присутствии главы Министерства здравоохранения.

"Ожидаю совместную работу командующего с сообществом боевых медиков, с волонтерами и, с другой стороны, с чиновниками, чтобы были найдены необходимые решения", – сообщил президент.

Зеленский заслушал доклад по ликвидации последствий российских ударов по Одессе и области.

Украина ищет системы противовоздушной обороны, чтобы защитить Одессу и юг, отметил президент.

Также Зеленский поблагодарил украинских воинов за освобождение Старомайорского в Донецкой области.

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Артём Джерипа
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