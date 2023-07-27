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Зеленський: Кожен намір посадовця поїхати за кордон варто перевіряти до секунди – відео видео

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27.07.2023, 23:26
Відео: Офіс президента України
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Президент Володимир Зеленський відвідав з робочим візитом Дніпропетровщину, Миколаїв, Очаків та Одесу. Глава держави прокоментував позбавлення мандату народного депутата Юрія Арістова, засідання ставки та зустрічі впродовж дня. Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

Він назвав позбавлення Арістова мандату справедливим рішенням.

"Вважаю, що скажу зараз теж справедливо: кожен намір будь-якого посадовця кудись поїхати за кордон, будь-якого депутата варто перевіряти до секунди. Якщо хтось дуже хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине", – зазначив президент.

На ставці Верховного головнокомандувача розглянули ключові питання української оборони, захисту неба та міст.

Були заслухані доповіді щодо ситуації на фронті, проводяться перевірки військкомів.

"Думаю, реакцію держави на зловживання "військкомів" ви бачите", – сказав Зеленський.

Також президент привітав українських лікарів і медичних сестер, фронтових медиків із професійним святом та нагородив найкращих.

Відбулась розмова з командувачкою Медичних сил Збройних Сил України Тетяною Остащенко в присутності глави Міністерства охорони здоров'я.

"Очікую спільної роботи командувача зі спільнотою бойових медиків, із волонтерами та, з іншого боку, з урядовцями, щоб були знайдені необхідні рішення", – повідомив президент.

Зеленський заслухав доповідь щодо ліквідації наслідків російських ударів по Одесі й області.

Україна шукає системи протиповітряної оборони, щоб захистити Одесу та південь, зазначив президент.

Також Зеленський подякував українським воїнам за звільнення Старомайорського на Донеччині.

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Артем Джеріпа
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