Зеленський оглянув руйнування собору в Одесі, які спричинила російська атака – відео

Президент Володимир Зеленський оглянув руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі, які спричинила масована російська ракетна атака по місту. Про це повідомляє Офіс президента.

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Президента поінформували про масштаб руйнувань собору та його стан наразі.

Фахівці мають визначити можливості відновлення храму, повідомили Зеленському.

Іноземні партнери повідомили про готовність долучитися до відбудови.

Через російську атаку собор зазнав значних руйнувань: повністю знищено вівтар та пошкоджено тримальну конструкцію будівлі.

17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи. Впродовж наступних днів РФ почала завдавати масованих ударів дронами та ракетами по містах на півдні України.

Зокрема, у ніч проти 23 липня країна-терорист Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки є жертви серед місцевих мешканців та руйнування.

Зокрема, постраждав найбільший православний храм у центрі Одеси – Спасо-Преображенський собор. Його було відновлено у 2000-ті роки, оригінальний храм зруйнували більшовики у 1936 році. Зеленський повідомив, що в нього влучила російська ракета Х-22.

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