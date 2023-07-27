RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Зеленський оглянув руйнування собору в Одесі, які спричинила російська атака – відео

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 22:31
Зеленський оглянув руйнування собору в Одесі, які спричинила російська атака – відео - Фото
Глава Одеської ОВА Олег Кіпер та президент Володимир Зеленський (фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський оглянув руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі, які спричинила масована російська ракетна атака по місту. Про це повідомляє Офіс президента.

Президента поінформували про масштаб руйнувань собору та його стан наразі.

Фахівці мають визначити можливості відновлення храму, повідомили Зеленському.

Іноземні партнери повідомили про готовність долучитися до відбудови.

Через російську атаку собор зазнав значних руйнувань: повністю знищено вівтар та пошкоджено тримальну конструкцію будівлі.

Читайте також: Жменька пожертв – Гуттеріш відреагував на "допомогу" Путіна зерном Африці

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир Зеленськийвійнаодесаракетна атакаСпасо-Преображенський собор
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 