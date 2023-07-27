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Зеленский осмотрел разрушения собора в Одессе, вызванные российской атакой – видео

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27.07.2023, 22:31
Зеленский осмотрел разрушения собора в Одессе, вызванные российской атакой – видео - Фото
Глава Одесской ОВА Олег Кипер и президент Владимир Зеленский (фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский осмотрел разрушения Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе, возникшие из-за массированной российской ракетной атаки по городу. Об этом сообщает Офис президента.

Президента проинформировали о масштабе разрушений собора и его состоянии.

Специалисты должны определить возможности восстановления храма, сообщили Зеленскому.

Иностранные партнеры сообщили о готовности присоединиться к восстановлению.

Из-за российской атаки собор потерпел значительные разрушения: полностью уничтожен алтарь и повреждена несущая конструкция здания.

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Артём Джерипа
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Владимир ЗеленскийвойнаОдессаспасо-преображенский соборракетная атака
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