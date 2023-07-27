Зеленский осмотрел разрушения собора в Одессе, вызванные российской атакой – видео
27.07.2023, 22:31
Глава Одесской ОВА Олег Кипер и президент Владимир Зеленский (фото: Офис президента)
Президент Владимир Зеленский осмотрел разрушения Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе, возникшие из-за массированной российской ракетной атаки по городу. Об этом сообщает Офис президента.
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Президента проинформировали о масштабе разрушений собора и его состоянии.
Специалисты должны определить возможности восстановления храма, сообщили Зеленскому.
Иностранные партнеры сообщили о готовности присоединиться к восстановлению.
Из-за российской атаки собор потерпел значительные разрушения: полностью уничтожен алтарь и повреждена несущая конструкция здания.
- 17 июля 2023 года Россия объявила о выходе по Черноморской зерновой инициативе. В течение следующих дней РФ начала наносить массированные удары дронами и ракетами по городам на юге Украины.
- В частности, в ночь на 23 июля страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть жертвы среди местных жителей и разрушения.
- В частности, пострадал самый большой православный храм в центре Одессы – Спасо-Преображенский собор. Он был восстановлен в 2000-х годах, оригинальный храм разрушили большевики в 1936 году. Зеленский сообщил, что в него попала российская ракета Х-22.
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