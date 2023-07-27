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Горстка пожертвований – Гуттериш отреагировал на "помощь" Путина зерном Африке

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 21:55
Горстка пожертвований – Гуттериш отреагировал на
Антониу Гутерриш (Фото: EPA)

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что "горстка пожертвований" России зерна другим странам не сможет противостоять "драматическим" последствиям выхода РФ из зернового соглашения. Слова чиновника цитирует CNN.

Гуттериш подчеркнул, что ООН будет продолжать сотрудничать с Турцией, Украиной, Россией и другими странами, чтобы возобновить Черноморскую зерновую инициативу.

"Понятно, что когда забираешь с рынка миллионы и миллионы тонн зерна, разумеется, исходя из экономических законов, это приведет к более высоким ценам, чем те, которые существовали бы при нормальном доступе украинского зерна на международные рынки", – сказал Гуттериш.

Чиновник добавил, что за это повышение цен будут "платить все повсюду", а больше всего оно ударит по развивающимся странам.

"Итак, не с помощью горстки пожертвований некоторым странам мы исправляем это драматическое влияние, которое касается всех и всюду", — сказал он.

Комментарий Гуттериша появился после того, как ранее в тот же день российский диктатор Владимир Путин заявил, якобы Россия отправила почти 10 млн тонн зерна в Африку, отмечает CNN.

Также Путин сказал, что Россия якобы остается "надежным" поставщиком продовольствия в Африку.

В понедельник 24 июля цены на пшеницу резко выросли после атаки российских дронов-камикадзе по украинскому порту Рени на реке Дунай.

Читайте также: Мировая продовольственная система подорвана, РФ нужно вернуть в зерновое соглашение – Генсек ООН

Артём Джерипа
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