Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что "горстка пожертвований" России зерна другим странам не сможет противостоять "драматическим" последствиям выхода РФ из зернового соглашения. Слова чиновника цитирует CNN.

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Гуттериш подчеркнул, что ООН будет продолжать сотрудничать с Турцией, Украиной, Россией и другими странами, чтобы возобновить Черноморскую зерновую инициативу.

"Понятно, что когда забираешь с рынка миллионы и миллионы тонн зерна, разумеется, исходя из экономических законов, это приведет к более высоким ценам, чем те, которые существовали бы при нормальном доступе украинского зерна на международные рынки", – сказал Гуттериш.

Чиновник добавил, что за это повышение цен будут "платить все повсюду", а больше всего оно ударит по развивающимся странам.

"Итак, не с помощью горстки пожертвований некоторым странам мы исправляем это драматическое влияние, которое касается всех и всюду", — сказал он.

Комментарий Гуттериша появился после того, как ранее в тот же день российский диктатор Владимир Путин заявил, якобы Россия отправила почти 10 млн тонн зерна в Африку, отмечает CNN.

Также Путин сказал, что Россия якобы остается "надежным" поставщиком продовольствия в Африку.

В понедельник 24 июля цены на пшеницу резко выросли после атаки российских дронов-камикадзе по украинскому порту Рени на реке Дунай.

17 июля 2023 года Россия объявила о выходе по Черноморской зерновой инициативе. В тот же день Зеленский предложил ООН и Турции продолжить работу коридора без России.

В течение следующих дней Россия начала наносить массированные удары дронами и ракетами по городам на юге Украины. В частности, в ночь на 23 июля страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть жертвы среди местных жителей и разрушения.

Ночью 27 июля страна-террорист РФ ударила ракетами "Калибр" по порту в Одесской области. В результате погиб местный житель.

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