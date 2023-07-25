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Мировая продовольственная система подорвана, РФ нужно вернуть в зерновое соглашение – ООН

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 11:51
Мировая продовольственная система подорвана, РФ нужно вернуть в зерновое соглашение – ООН - Фото
Антониу Гутерриш в Стамбуле (Фото - Twitter António Guterres)_

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "глобальные продовольственные системы подорваны, и расплачиваются за это миллиарды людей". 

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В выступлении  на саммите ООН по продовольственным системам в Риме Гутерриш заявил, что "многие сообщества испытывают шок от того, что сталкиваются с отсутствием продовольственной безопасности или даже с голодом".

"Глобальные продовольственные системы подорваны, и расплачиваются за это миллиарды людей", – сказал генсек ООН.

Он подчеркнул, что "ситуация стала еще более мрачной с прекращением Российской Федерацией Черноморской зерновой инициативы, которая позволила безопасно экспортировать более 32 млн метрических тонн продовольствия на более чем 1000 судах из украинских портов", благодаря чему "цены на продовольствие упали на 23% по сравнению с прошлогодними максимумами".

С прекращением РФ инициативы "наиболее уязвимые заплатят самую высокую цену", – сказал Гутерриш.  

Генсек ООН напомнил, что РФ и Украина имеют важное значение для глобальной продовольственной безопасности, ранее на их долю приходилось примерно 30% мирового экспорта пшеницы и ячменя, пятая часть кукурузы и более половины подсолнечного масла.

"Я призываю Российскую Федерацию вернуться к реализации Черноморской инициативы в соответствии с моим последним предложением. Я призываю мировое сообщество объединиться в поиске эффективных решений в рамках этих важных усилий", – сказал Гутерриш.

Ранее сегодня Главное управление разведки опубликовало фрагменты подготовленного для руководства РФ секретного доклада, из которого следует, что Россия изначально рассматривала свое участие в Черноморской зерновой инициативе как возможность для ее саботажа.

   

Сергей Бережной
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