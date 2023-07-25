Россия целенаправленно саботировала зерновую инициативу – ГУР перехватило секретный доклад

Главной задачей участия России в Черноморской зерновой инициативе был ее максимальный саботаж. Об этом свидетельствует перехваченный Главным управлением разведки Минобороны секретный доклад для руководства РФ.

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ГУР опубликовал фрагменты презентации подготовленного для руководства РФ секретного доклада "О работе российской части совместного координационного центра в ходе реализации инициативы", из которого следует, что Россия изначально рассматривала свое участие в Черноморской зерновой инициативе как создание возможностей для ее саботажа.

Как сообщает ГУР, документ посвящен технологиям, которые применялись для препятствования работе зернового коридора и в итоге привели к окончательному разрыву соглашения.

Согласно докладу, перед российскими представителями при СКЦ (совместный координационный центр) была поставлена задача максимально уменьшить объемы зерна, которое вывозилось в рамках зернового соглашения. В частности, в документе говорится: "Качественная проверка судов также была одним из ключевых элементов сдерживания бесконтрольного роста экспорта зерна из украинских портов. При этом деятельность российских инспекторов была построена в строгом соответствии с разработанными методическими документами по организации проведения инспекции судов. По результатам проведенных инспекций было ограничено участие в Инициативе для 46 судов и ограничены в движении 303 судна на общий срок 342 суток".

Меры по срыву зерновой сделки были разбиты на несколько этапов.

Сначала было приостановлено участие России в инициативе с 29 октября по 3 ноября 2022 года. Согласно документу, это привело к падению объемов вывоза зерна с 4,2 млн в октябре до 2,6 млн в ноябре. Следующий этап – меры по ограничению допуска судов в порт Южный, уменьшение количества инспекционных команд, остановки регистрации зерновозов. Это дало россиянам возможность "значительно ограничить объем вывоза продовольствия из Украины, что в целом привело к невозможности по Киеву экспортировать около 20 млн тонн грузов".

В докладе говорится, что "наименьшее количество продовольствия, экспортировавшегося из украинских портов, 7,8 млн тонн, пришлось на третий этап инициативы (с 19 марта по 17 июля 2023 года)".

Документ уделяет отдельное внимание срыву поставок зерна в рамках Всемирной продовольственной программы, цитата: "Прекращены попытки украинцев использовать черноморскую инициативу для продолжения так называемой программы "Зерно из Украины" с привлечением судов, зафрахтованных по линии Всемирной продовольственной программы".

Авторы доклада подчеркивают, что накопили "архив знаний", который позволит и далее успешно саботировать зерновую инициативу.

Из доклада прямо следует, что "все действия по срыву зерновой сделки – часть единого заранее разработанного плана", а целенаправленный обстрел украинской портовой инфраструктуры – лишь очередной шаг в его реализации", отмечает ГУР.

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