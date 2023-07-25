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Росія цілеспрямовано саботувала зернову ініціативу – ГУР перехопило секретну доповідь

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 09:10
Росія цілеспрямовано саботувала зернову ініціативу – ГУР перехопило секретну доповідь - Фото
Фото - ГУР

Головним завданням участі Росії у Чорноморській зерновій ініціативі був її максимальний саботаж. Про це свідчить перехоплена Головним управлінням розвідки Міноборони секретна доповідь для керівництва РФ.

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ГУР опублікував фрагменти презентації підготовленої для керівництва РФ секретної доповіді "Про роботу російської частини спільного координаційного центру в ході реалізації ініціативи", з якої випливає, що Росія від початку розглядала свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі як створення можливостей для її саботажу.

Як повідомляє ГУР, документ присвячений технологіям, які застосовувалися для перешкоджання роботі зернового коридору та у результаті призвели до остаточного розриву угоди.

Згідно з доповіддю, російським представникам при СКЦ (спільний координаційний центр) було поставлено завдання максимально зменшити обсяги зерна, яке вивозилося в рамках зернової угоди. Зокрема, в документі зазначається: "Якісна перевірка суден також була одним з ключових елементів стримування безконтрольного зростання експорту зерна з українських портів. При цьому діяльність російських інспекторів була побудована у суворій відповідності з розробленими методичними документами з організації проведення інспекції суден. За результатами проведених інспекцій було обмежено участь в Ініціативі для 46 суден та обмежено у русі 303 судна на загальний термін 342 доби"".

Фото – ГУР
Заходи щодо зриву зернової угоди були розбиті на кілька етапів.

Спочатку було припинено участь Росії в ініціативі з 29 жовтня до 3 листопада 2022 року. Згідно з документом, це призвело до падіння обсягів вивезення зерна з 4,2 млн у жовтні до 2,6 млн у листопаді. Наступний етап – заходи щодо обмеження допуску суден до порту Південний, зменшення кількості інспекційних команд, зупинення реєстрації зерновозів. Це дало росіянам можливість "значно обмежити обсяг вивезення продовольства з України, що в цілому призвело до неможливості по Києву експортувати близько 20 млн тонн вантажів".

Фото – ГУР

У доповіді йдеться, що "найменша кількість продовольства, яке експортувалося з українських портів, 7,8 млн тонн, припало на третій етап ініціативи (з 19 березня по 17 липня 2023 року)".

Документ приділяє окрему увагу зриву постачання зерна в рамках Всесвітньої продовольчої програми, цитата: "Припинено спроби українців використати чорноморську ініціативу для продовження так званої програми "Зерно з України" із залученням суден, зафрахтованих по лінії Всесвітньої продовольчої програми".

Фото – ГУР

Автори доповіді наголошують, що накопичили "архів знань", який дозволить і надалі успішно саботувати зернову ініціативу.

З доповіді прямо випливає, що "всі дії щодо зриву зернової угоди – частина єдиного заздалегідь розробленого плану", а "цілеспрямований обстріл української портової інфраструктури – лише черговий крок у його реалізації", зазначає ГУР.

Сергій Бережний
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