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Світову продовольчу систему підірвано, РФ потрібно повернути в зернову угоду – Генсек ООН

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 11:51
Світову продовольчу систему підірвано, РФ потрібно повернути в зернову угоду – Генсек ООН - Фото
Антоніу Гутерріш у Стамбулі (Фото - Twitter António Guterres)_

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що "глобальні продовольчі системи підірвані й розплачуються за це мільярди людей".

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У виступі на саміті ООН з продовольчих систем у Римі Гутерріш заявив, що "багато спільнот зазнають шоку від того, що стикаються з відсутністю продовольчої безпеки або навіть з голодом".

"Глобальні продовольчі системи підірвані, й розплачуються за це мільярди людей", – сказав генсек ООН.

Він наголосив, що "ситуація стала ще похмурішою з припиненням Російською Федерацією Чорноморської зернової ініціативи, яка дозволила безпечно експортувати понад 32 млн метричних тонн продовольства на більш ніж 1000 суднах з українських портів", завдяки чому "ціни на продовольство впали на 23% порівняно з торішніми максимумами".

З припиненням РФ ініціативи "найбільш вразливі заплатять найвищу ціну", – сказав Гутерріш.

Генсек ООН нагадав, що РФ та Україна мають важливе значення для глобальної продовольчої безпеки, раніше на їхню частку припадало приблизно 30% світового експорту пшениці та ячменю, п'ята частина кукурудзи та більше половини соняшникової олії.

"Я закликаю Російську Федерацію повернутися до реалізації Чорноморської ініціативи відповідно до моєї останньої пропозиції. Я закликаю світову спільноту об'єднатися у пошуку ефективних рішень у межах цих важливих зусиль", – сказав Гутерріш.

Раніше сьогодні Головне управління розвідки опублікувало фрагменти підготовленої для керівництва РФ секретної доповіді, з якої випливає, що Росія від самого початку розглядала свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі як можливість її саботажу.

   

Сергій Бережний
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