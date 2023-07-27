Жменька пожертв – Гуттеріш відреагував на "допомогу" Путіна зерном Африці
Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявив, що "жменя пожертв" Росії зерна іншим країнам не зможе протистояти "драматичним" наслідкам виходу РФ із зернової угоди. Слова посадовця цитує CNN.
Гуттеріш підкреслив, що ООН продовжуватиме співпрацювати з Туреччиною, Україною, Росією та іншими країнами, щоб відновити Чорноморську зернову ініціативу.
"Зрозуміло, що коли забираєш з ринку мільйони й мільйони тонн зерна, зрозуміло, виходячи з економічних законів, це призведе до вищих цін, ніж ті, які існували б за нормального доступу українського зерна на міжнародні ринки", – сказав Гуттеріш.
Посадовець додав, що за це підвищення цін "платитимуть усі всюди", а найбільше воно вдарить по країнах, що розвиваються.
"Отже, не за допомогою жменьки пожертв деяким країнам ми виправляємо цей драматичний вплив, який торкається всіх і всюди", — сказав він.
Коментар Гуттеріша з'явився після того, як раніше того ж дня російський диктатор Володимир Путін заявив, нібито Росія відправила майже 10 млн тонн зерна в Африку, зауважує CNN.
Також Путін сказав, буцімто Росія залишається "надійним" постачальником продовольства в Африку.
У понеділок 24 липня ціни на пшеницю різко зросли після атаки російських дронів-камікадзе по українському порту Рені на річці Дунай.
- 17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи. Того ж дня Зеленський запропонував ООН та Туреччині продовжити роботу коридору без Росії.
- Впродовж наступних днів Росія почала завдавати масованих ударів дронами та ракетами по містах на півдні України. Зокрема, у ніч проти 23 липня країна-терорист Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки є жертви серед місцевих жителів та руйнування.
- Вночі 27 липня країна-терорист РФ вдарила ракетами "Калібр" по порту в Одеській області. Внаслідок цього загинув місцевий мешканець.
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