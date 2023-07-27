RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Жменька пожертв – Гуттеріш відреагував на "допомогу" Путіна зерном Африці

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 21:55
Жменька пожертв – Гуттеріш відреагував на
Антоніу Гутерріш (Фото: EPA)

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявив, що "жменя пожертв" Росії зерна іншим країнам не зможе протистояти "драматичним" наслідкам виходу РФ із зернової угоди. Слова посадовця цитує CNN.

Гуттеріш підкреслив, що ООН продовжуватиме співпрацювати з Туреччиною, Україною, Росією та іншими країнами, щоб відновити Чорноморську зернову ініціативу.

"Зрозуміло, що коли забираєш з ринку мільйони й мільйони тонн зерна, зрозуміло, виходячи з економічних законів, це призведе до вищих цін, ніж ті, які існували б за нормального доступу українського зерна на міжнародні ринки", – сказав Гуттеріш.

Посадовець додав, що за це підвищення цін "платитимуть усі всюди", а найбільше воно вдарить по країнах, що розвиваються.

"Отже, не за допомогою жменьки пожертв деяким країнам ми виправляємо цей драматичний вплив, який торкається всіх і всюди", — сказав він.

Коментар Гуттеріша з'явився після того, як раніше того ж дня російський диктатор Володимир Путін заявив, нібито Росія відправила майже 10 млн тонн зерна в Африку, зауважує CNN.

Також Путін сказав, буцімто Росія залишається "надійним" постачальником продовольства в Африку.

У понеділок 24 липня ціни на пшеницю різко зросли після атаки російських дронів-камікадзе по українському порту Рені на річці Дунай.

Читайте також: Світову продовольчу систему підірвано, РФ потрібно повернути в зернову угоду – Генсек ООН

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаволодимир путінCNNАнтоніу Гуттерішзернова угода
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 