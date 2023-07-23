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В алтарь Спасо-Преображенского собора в Одессе ударила российская Х-22 – Зеленский видео

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23.07.2023, 21:38
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
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Алтарь Спасо-Преображенского собора в Одессе был уничтожен российской противокорабельной ракетой Х-22. Об этом сказал в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.

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Президент заявил, что ракета, которая ночью разрушила Спасо-Преображенский собор в Одессе, была российской противокорабельной Х-22. По его словам, от ракетного обстрела в городе пострадали около 50 домов, из них около 20 охраняются как памятники ЮНЕСКО.

Зеленский обещал, что собор будет снова отстроен.

Он также подчеркнул, что среди пострадавших от обстрела зданий оказалось консульство Греции.

  • В ночь на 23 июля страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть жертвы среди местных жителей и разрушения.
  • В частности, пострадал крупнейший православный храм в центре Одессы – Спасо-Преображенский собор. Собор был восстановлен в 2000-е годы, оригинальный храм разрушили большевики в 1936 году.
  • Во время российской атаки Воздушным силам удалось сбить 9 из 19 ракет захватчиков. Ранее пресс-секретарь Воздушных сил объяснял, что для противодействия ракетам "Оникс" необходимо уничтожать их пусковые установки в Крыму, а Х-22 способны сбивать новейшие западные комплексы ПВО.

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Сергей Бережной
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Владимир ЗеленскийОдессавидеообращениеракетный обстрел
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