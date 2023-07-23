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У вівтар Спасо-Преображенського собору в Одесі вдарила російська Х-22 – Зеленський видео

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23.07.2023, 21:38
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
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Вівтар Спасо-Преображенського собору в Одесі було знищено російською протикорабельною ракетою Х-22. Про це сказав у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

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Президент заявив, що ракета, яка вночі зруйнувала Спасо-Преображенський собор в Одесі, була російською протикорабельною Х-22. За його словами, від ракетного обстрілу у місті постраждали близько 50 будинків, із них близько 20 охороняються як пам'ятники ЮНЕСКО.

Зеленський обіцяв, що собор знову відбудують.

Він також наголосив, що серед постраждалих від обстрілу будівель також консульство Греції.

  • У ніч проти 23 липня країна-терорист Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі. В результаті атаки є жертви серед місцевих жителів та руйнування.
  • Зокрема, постраждав найбільший православний храм у центрі Одеси – Спасо-Преображенський собор. Собор було відновлено у 2000-ті роки, оригінальний храм зруйнували більшовики у 1936 році.
  • Під час російської атаки Повітряним силам вдалося збити 9 із 19 ракет загарбників. Раніше прессекретар Повітряних сил пояснював, що для протидії ракетам "Онікс" необхідно знищувати їхні пускові установки в Криму, а Х-22 здатні збивати новітні західні комплекси ППО.

Читайте також: Одеса. Росіяни знищили Спасо-Преображенський собор, приліт у Будинок вчених

Сергій Бережний
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Володимир ЗеленськийОдесавідеозверненняракетний обстріл
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