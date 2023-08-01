Нардеп Холодов заявив, що складає мандат через хвороби близьких і обов'язки

Народний депутат Андрій Холодов написав звернення до фракції Слуги народу у Верховній Раді. У ньому він пояснив, що хоче скласти мандат через родинні обов'язки та хвороби близьких родичів. До цього журналісти "Схем" знайшли нардепа на Кіпрі. Документ поширила речниця фракції Слуги народу Юлія Палійчук.

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"Але надалі я не можу суміщати обов'язки глави сім'ї, займатись лікуванням дружини, дитини та одночасно бути присутнім на всіх засіданнях Верховної Ради", – йдеться у зверненні.

Холодов пише, що саме тому вирішив скласти мандат, аби його місце зайняла людина, яка зможе "цілком присвятити себе" роботі у парламенті.

За його словами, він продовжить благодійну діяльність і не в статусі нардепа, та не бачить у цьому "жодних проблем".

Верховна Рада планує розглянути його звернення про складання мандата на найближчому пленарному засіданні.

31 липня нардеп Холодов написав заяву про складання депутатських повноважень. До того журналісти проєкту "Схеми" знайшли посадовця на Кіпрі.

За даними проєкту, Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідував засідання Верховної Ради та не голосував.

25 липня 2023 року журналісти Слідство.info опублікували розслідування, згідно з яким нардепа Юрія Арістова в середині липня бачили у 5-зірковому готелі на Мальдівах. За два дні Рада позбавила його мандата, а СБУ вручила йому підозру.

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